https://ria.ru/20211012/byudzhet-1754215769.html
Путин назвал три приоритета бюджета
Путин назвал три приоритета бюджета - РИА Новости, 12.10.2021
Путин назвал три приоритета бюджета
Социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение должны стать главными приоритетами в федеральном бюджете РФ, законопроект о котором предстоит... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:25
2021-10-12T15:25
2021-10-12T17:28
общество
владимир путин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение должны стать главными приоритетами в федеральном бюджете РФ, законопроект о котором предстоит рассмотреть депутатам Госдумы восьмого созыва, заявил президент РФ Владимир Путин."Одни из первых законопроектов, которые вам предстоит рассмотреть, - федеральный бюджет и бюджеты внебюджетных фондов. В этих документах, представленных правительством, как минимум три ключевых приоритета: социальная политика, экономическое развитие, и, конечно, здравоохранение", - сказал Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.Он подчеркнул, что крупнейшая бюджетная статья - социальная политика, которая подразумевает поддержку семей с детьми, людей старших поколений. Так, на три предстоящих года на эти направления предполагается выделить 41,5 триллиона рублей, добавил глава государства. На развитие экономики и поддержку регионов выделят 15,1 триллиона, на здравоохранение - 10,9 триллиона рублей, уточнил он.
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Путин назвал три приоритета бюджета РФ на встрече с депутатами Госдумы нового созыва
Путин назвал три приоритета бюджета РФ на встрече с депутатами Госдумы нового созыва
2021-10-12T15:25
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PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, владимир путин, россия, госдума рф
15:25 12.10.2021 (обновлено: 17:28 12.10.2021)
Путин назвал три приоритета бюджета
Путин назвал соцполитику, экономическое развитие и здравоохранение приоритетами бюджета
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
Социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение должны стать главными приоритетами в федеральном бюджете РФ, законопроект о котором предстоит рассмотреть депутатам Госдумы
восьмого созыва, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Одни из первых законопроектов, которые вам предстоит рассмотреть, - федеральный бюджет и бюджеты внебюджетных фондов. В этих документах, представленных правительством, как минимум три ключевых приоритета: социальная политика, экономическое развитие, и, конечно, здравоохранение", - сказал Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.
Он подчеркнул, что крупнейшая бюджетная статья - социальная политика, которая подразумевает поддержку семей с детьми, людей старших поколений. Так, на три предстоящих года на эти направления предполагается выделить 41,5 триллиона рублей, добавил глава государства. На развитие экономики и поддержку регионов выделят 15,1 триллиона, на здравоохранение - 10,9 триллиона рублей, уточнил он.