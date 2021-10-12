https://ria.ru/20211012/byudzhet-1754215769.html

Путин назвал три приоритета бюджета

Путин назвал три приоритета бюджета - РИА Новости, 12.10.2021

Путин назвал три приоритета бюджета

Социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение должны стать главными приоритетами в федеральном бюджете РФ, законопроект о котором предстоит... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:25

2021-10-12T15:25

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общество

владимир путин

россия

госдума рф

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение должны стать главными приоритетами в федеральном бюджете РФ, законопроект о котором предстоит рассмотреть депутатам Госдумы восьмого созыва, заявил президент РФ Владимир Путин."Одни из первых законопроектов, которые вам предстоит рассмотреть, - федеральный бюджет и бюджеты внебюджетных фондов. В этих документах, представленных правительством, как минимум три ключевых приоритета: социальная политика, экономическое развитие, и, конечно, здравоохранение", - сказал Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.Он подчеркнул, что крупнейшая бюджетная статья - социальная политика, которая подразумевает поддержку семей с детьми, людей старших поколений. Так, на три предстоящих года на эти направления предполагается выделить 41,5 триллиона рублей, добавил глава государства. На развитие экономики и поддержку регионов выделят 15,1 триллиона, на здравоохранение - 10,9 триллиона рублей, уточнил он.

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общество, владимир путин, россия, госдума рф