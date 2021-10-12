Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211012/byudzhet-1754215769.html
Путин назвал три приоритета бюджета
Путин назвал три приоритета бюджета - РИА Новости, 12.10.2021
Путин назвал три приоритета бюджета
Социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение должны стать главными приоритетами в федеральном бюджете РФ, законопроект о котором предстоит... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:25
2021-10-12T17:28
общество
владимир путин
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754242756_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_97e930fb49c6c57239051c2958006307.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение должны стать главными приоритетами в федеральном бюджете РФ, законопроект о котором предстоит рассмотреть депутатам Госдумы восьмого созыва, заявил президент РФ Владимир Путин."Одни из первых законопроектов, которые вам предстоит рассмотреть, - федеральный бюджет и бюджеты внебюджетных фондов. В этих документах, представленных правительством, как минимум три ключевых приоритета: социальная политика, экономическое развитие, и, конечно, здравоохранение", - сказал Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.Он подчеркнул, что крупнейшая бюджетная статья - социальная политика, которая подразумевает поддержку семей с детьми, людей старших поколений. Так, на три предстоящих года на эти направления предполагается выделить 41,5 триллиона рублей, добавил глава государства. На развитие экономики и поддержку регионов выделят 15,1 триллиона, на здравоохранение - 10,9 триллиона рублей, уточнил он.
https://ria.ru/20211005/kudrin-1753160672.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин назвал три приоритета бюджета РФ на встрече с депутатами Госдумы нового созыва
Путин назвал три приоритета бюджета РФ на встрече с депутатами Госдумы нового созыва
2021-10-12T15:25
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754242756_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_865efae53e3cf953e9d0ea9e2aa73631.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, владимир путин, россия, госдума рф
15:25 12.10.2021 (обновлено: 17:28 12.10.2021)
 
Путин назвал три приоритета бюджета

Путин назвал соцполитику, экономическое развитие и здравоохранение приоритетами бюджета

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение должны стать главными приоритетами в федеральном бюджете РФ, законопроект о котором предстоит рассмотреть депутатам Госдумы восьмого созыва, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Одни из первых законопроектов, которые вам предстоит рассмотреть, - федеральный бюджет и бюджеты внебюджетных фондов. В этих документах, представленных правительством, как минимум три ключевых приоритета: социальная политика, экономическое развитие, и, конечно, здравоохранение", - сказал Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.
Он подчеркнул, что крупнейшая бюджетная статья - социальная политика, которая подразумевает поддержку семей с детьми, людей старших поколений. Так, на три предстоящих года на эти направления предполагается выделить 41,5 триллиона рублей, добавил глава государства. На развитие экономики и поддержку регионов выделят 15,1 триллиона, на здравоохранение - 10,9 триллиона рублей, уточнил он.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 13:30
Бюджет имеет достаточную подушку безопасности, уверен Кудрин
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
02:58Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе
02:53В работе Telegram произошел глобальный сбой
02:39Палата представителей одобрила кратковременное увеличение госдолга США
Лента новостейМолния