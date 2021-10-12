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Путин заявил о важности сохранения биоразнообразия в России
Путин заявил о важности сохранения биоразнообразия в России - РИА Новости, 12.10.2021
Путин заявил о важности сохранения биоразнообразия в России
Задачи сохранения биоразнообразия являются безусловным приоритетом для России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T09:23
2021-10-12T09:41
экология
владимир путин
россия
оон
китай
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Задачи сохранения биоразнообразия являются безусловным приоритетом для России, заявил президент России Владимир Путин."Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что Россия обладает уникальным, богатейшим природным потенциалом, необходимым для жизнеобеспечения планеты. И задача сохранения биоразнообразия является для нас безусловным приоритетом", - сказал он на 15-й сессии конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии.Путин выразил признательность Китаю и лично председателю КНР за поддержку усилий по активизации международного сотрудничества в природоохранной сфере."В свою очередь, мы настроены на такую совместную работу со всеми заинтересованными странами в целях сохранения нашей общей среды обитания. И конечно, мы благодарны китайским коллегам и секретариату Конвенции за организацию нынешней сессии конференции", - добавил президент РФ.По его словам, эта конференция предоставляет хорошую возможность обменяться мнениями о том, как в максимальной степени обеспечить гармоничное сосуществование человека и природы, наиболее эффективно мобилизовать усилия мирового сообщества по сбережению биоразнообразия и устойчивому использованию природных ресурсов, определению целей и модальностей международного сотрудничества в этих сферах.
https://ria.ru/20211008/otkhody-1753605969.html
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экология, владимир путин, россия, оон, китай
09:23 12.10.2021 (обновлено: 09:41 12.10.2021)
 
Путин заявил о важности сохранения биоразнообразия в России

Путин назвал сохранение биоразнообразия приоритетом для России

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел совещание о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса
Президент РФ Владимир Путин провел совещание о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Задачи сохранения биоразнообразия являются безусловным приоритетом для России, заявил президент России Владимир Путин.
"Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что Россия обладает уникальным, богатейшим природным потенциалом, необходимым для жизнеобеспечения планеты. И задача сохранения биоразнообразия является для нас безусловным приоритетом", - сказал он на 15-й сессии конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии.
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Путин выразил признательность Китаю и лично председателю КНР за поддержку усилий по активизации международного сотрудничества в природоохранной сфере.
"В свою очередь, мы настроены на такую совместную работу со всеми заинтересованными странами в целях сохранения нашей общей среды обитания. И конечно, мы благодарны китайским коллегам и секретариату Конвенции за организацию нынешней сессии конференции", - добавил президент РФ.
По его словам, эта конференция предоставляет хорошую возможность обменяться мнениями о том, как в максимальной степени обеспечить гармоничное сосуществование человека и природы, наиболее эффективно мобилизовать усилия мирового сообщества по сбережению биоразнообразия и устойчивому использованию природных ресурсов, определению целей и модальностей международного сотрудничества в этих сферах.
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