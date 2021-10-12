https://ria.ru/20211012/bioraznoobrazie-1754135577.html

Путин заявил о важности сохранения биоразнообразия в России

Путин заявил о важности сохранения биоразнообразия в России - РИА Новости, 12.10.2021

Путин заявил о важности сохранения биоразнообразия в России

Задачи сохранения биоразнообразия являются безусловным приоритетом для России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T09:23

2021-10-12T09:23

2021-10-12T09:41

экология

владимир путин

россия

оон

китай

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Задачи сохранения биоразнообразия являются безусловным приоритетом для России, заявил президент России Владимир Путин."Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что Россия обладает уникальным, богатейшим природным потенциалом, необходимым для жизнеобеспечения планеты. И задача сохранения биоразнообразия является для нас безусловным приоритетом", - сказал он на 15-й сессии конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии.Путин выразил признательность Китаю и лично председателю КНР за поддержку усилий по активизации международного сотрудничества в природоохранной сфере."В свою очередь, мы настроены на такую совместную работу со всеми заинтересованными странами в целях сохранения нашей общей среды обитания. И конечно, мы благодарны китайским коллегам и секретариату Конвенции за организацию нынешней сессии конференции", - добавил президент РФ.По его словам, эта конференция предоставляет хорошую возможность обменяться мнениями о том, как в максимальной степени обеспечить гармоничное сосуществование человека и природы, наиболее эффективно мобилизовать усилия мирового сообщества по сбережению биоразнообразия и устойчивому использованию природных ресурсов, определению целей и модальностей международного сотрудничества в этих сферах.

https://ria.ru/20211008/otkhody-1753605969.html

https://ria.ru/20211011/ekologiya-1754000011.html

россия

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экология, владимир путин, россия, оон, китай