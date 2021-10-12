Глава МИД Белоруссии заявил о распаде системы глобальной безопасности
Глава МИД Белоруссии Макей заявил о распаде системы глобальной безопасности "на глазах"
© Sputnik / Виктор ТолочкоМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что на глазах распадается система глобальной безопасности, налицо системный кризис международных отношений.
Во вторник в Нур-Султане состоялась встреча министров иностранных дел стран – членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
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"Сегодня на наших глазах распадается система глобальной безопасности, нераспространения и контроля над вооружениями, которая кропотливо создавалась десятилетиями. Налицо системный кризис международных отношений", - приводит слова министра сайт МИД.
Макей обратил внимание, что "даже такая важная универсальная организация, как ООН, не справляется оперативно с тревожными вызовами времени, а по многим направлениям вообще говорит голосом Запада".
По мнению главы МИД Белоруссии, в этих условиях резко возрастает значение различных региональных интеграционных структур, которые более чувствительно воспринимают развитие ситуации на местах. "И поэтому сегодня мощный и самостоятельный, конструктивный голос СВМДА в общем хоре голосов как никогда востребован, важен и актуален. Эффективно противостоять новым вызовам можно только совместными усилиями, опираясь на совокупность потенциалов различных региональных международных объединений и проектов. Беларусь является последовательной сторонницей такого подхода", - сказал Макей.
Он напомнил о белорусских инициативах о возобновлении широкого диалога по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничеству, созданию пояса "цифрового добрососедства", принятию многосторонних политических деклараций о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Макей подчеркнул, что Минск готов развивать сотрудничество с партнерами по ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, более активно участвовать в мероприятиях СВМДА.
"В современном мире нарастает диктат силы, расширяется практика санкционного наказания "непокорных" стран. Беларусь в полной мере ощущает на себе негативные последствия такого "нового мирового порядка". Под прикрытием громких лозунгов "о защите прав человека" внешние силы попытались реализовать в нашей стране собственные геополитические проекты, изменить в свою пользу баланс сил в регионе, создать на геополитическом стыке интересов Запада и Востока ещё один горящий очаг нестабильности. Однако ничего из этого не вышло и не выйдет", - подчеркнул глава МИД Белоруссии.