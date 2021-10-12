https://ria.ru/20211012/bezopasnost-1754235811.html

Глава МИД Белоруссии заявил о распаде системы глобальной безопасности

Глава МИД Белоруссии заявил о распаде системы глобальной безопасности - РИА Новости, 12.10.2021

Глава МИД Белоруссии заявил о распаде системы глобальной безопасности

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что на глазах распадается система глобальной безопасности, налицо системный кризис международных... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:53

2021-10-12T16:53

2021-10-12T16:53

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МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что на глазах распадается система глобальной безопасности, налицо системный кризис международных отношений.Во вторник в Нур-Султане состоялась встреча министров иностранных дел стран – членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).Макей обратил внимание, что "даже такая важная универсальная организация, как ООН, не справляется оперативно с тревожными вызовами времени, а по многим направлениям вообще говорит голосом Запада".По мнению главы МИД Белоруссии, в этих условиях резко возрастает значение различных региональных интеграционных структур, которые более чувствительно воспринимают развитие ситуации на местах. "И поэтому сегодня мощный и самостоятельный, конструктивный голос СВМДА в общем хоре голосов как никогда востребован, важен и актуален. Эффективно противостоять новым вызовам можно только совместными усилиями, опираясь на совокупность потенциалов различных региональных международных объединений и проектов. Беларусь является последовательной сторонницей такого подхода", - сказал Макей.Он напомнил о белорусских инициативах о возобновлении широкого диалога по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничеству, созданию пояса "цифрового добрососедства", принятию многосторонних политических деклараций о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Макей подчеркнул, что Минск готов развивать сотрудничество с партнерами по ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, более активно участвовать в мероприятиях СВМДА."В современном мире нарастает диктат силы, расширяется практика санкционного наказания "непокорных" стран. Беларусь в полной мере ощущает на себе негативные последствия такого "нового мирового порядка". Под прикрытием громких лозунгов "о защите прав человека" внешние силы попытались реализовать в нашей стране собственные геополитические проекты, изменить в свою пользу баланс сил в регионе, создать на геополитическом стыке интересов Запада и Востока ещё один горящий очаг нестабильности. Однако ничего из этого не вышло и не выйдет", - подчеркнул глава МИД Белоруссии.

https://ria.ru/20210127/bezopasnost-1594790805.html

https://ria.ru/20210415/frantsiya-1728406232.html

https://ria.ru/20210628/devyanostye-1738837268.html

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в мире, азия, белоруссия, мид белоруссии, шос, одкб, владимир макей , евразийский экономический союз, свмда, нур-султан