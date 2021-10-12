https://ria.ru/20211012/bezopasnost-1754203766.html

Глава Тамбовщины озвучил меры по повышению безопасности газового хозяйства

Глава Тамбовщины озвучил меры по повышению безопасности газового хозяйства - РИА Новости, 12.10.2021

Глава Тамбовщины озвучил меры по повышению безопасности газового хозяйства

Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на заседании комиссии Госсовета по вопросу совершенствования системы... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T14:38

2021-10-12T14:38

2021-10-12T14:38

тамбовская область

жкх

максим егоров

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ТАМБОВ, 12 окт - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на заседании комиссии Госсовета по вопросу совершенствования системы управления жилищно-коммунальным хозяйством поднял вопрос о повышении безопасности обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, систем вентиляции и дымоудаления, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.В своем выступлении Егоров озвучил предложения по налаживанию эффективного управления домами, которые требуют решения на федеральном уровне. В частности, он предложил возложить обязанности по техническому обслуживанию единого комплекса ВДГО и ВКГО на газораспределительные организации с включением расходов в цену поставки газа для населения."Такое решение позволит исключить неэффективные "газовые" расходы граждан, сократить бюджетные затраты на контрольную работу, а также затраты на ремонт и расселение жилья, пришедшего в непригодность из-за аварийных ситуаций, вызванных нарушениями правил пользования газовым оборудованием", - приводит пресс-служба слова Егорова.

https://ria.ru/20211008/natsproekt-1753742489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, максим егоров