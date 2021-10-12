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В Башкирии введут обязательную вакцинацию для некоторых работников
В Башкирии введут обязательную вакцинацию для некоторых работников - РИА Новости, 12.10.2021
В Башкирии введут обязательную вакцинацию для некоторых работников
Власти Башкирии с 13 октября введут обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для работников образовательной и медицинской сферы, а так же тех, кто... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:09
2021-10-12T14:09
2021-10-12T14:19
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УФА, 12 окт – РИА Новости. Власти Башкирии с 13 октября введут обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для работников образовательной и медицинской сферы, а так же тех, кто оказывает населению услуги, заявила глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак."С 13 октября в Башкирии начнет действовать постановление об обязательной вакцинации по эпидемиологическим показаниям отдельных групп категорий граждан. Это коснется образовательных учреждений, медицинских, как государственных, так и частных, все структуры, которые оказывают услуги населению", - заявила на брифинге Казак.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:09 12.10.2021 (обновлено: 14:19 12.10.2021)
В Башкирии введут обязательную вакцинацию для некоторых работников
В Башкирии введут обязательную вакцинацию для работников сферы услуг с 13 октября