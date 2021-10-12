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В Башкирии введут обязательную вакцинацию для некоторых работников

В Башкирии введут обязательную вакцинацию для некоторых работников - РИА Новости, 12.10.2021

В Башкирии введут обязательную вакцинацию для некоторых работников

Власти Башкирии с 13 октября введут обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для работников образовательной и медицинской сферы, а так же тех, кто... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T14:09

2021-10-12T14:09

2021-10-12T14:19

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УФА, 12 окт – РИА Новости. Власти Башкирии с 13 октября введут обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для работников образовательной и медицинской сферы, а так же тех, кто оказывает населению услуги, заявила глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак."С 13 октября в Башкирии начнет действовать постановление об обязательной вакцинации по эпидемиологическим показаниям отдельных групп категорий граждан. Это коснется образовательных учреждений, медицинских, как государственных, так и частных, все структуры, которые оказывают услуги населению", - заявила на брифинге Казак.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19