https://ria.ru/20211012/bashkiriya-1754131414.html

В Башкирии введут обязательную самоизоляцию для невакцинированных пожилых

В Башкирии введут обязательную самоизоляцию для невакцинированных пожилых - РИА Новости, 12.10.2021

В Башкирии введут обязательную самоизоляцию для невакцинированных пожилых

В Башкирии с 13 октября вводят обязательную самоизоляцию для невакцинированных людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, заявил глава региона Радий... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T08:29

2021-10-12T08:29

2021-10-12T08:29

распространение коронавируса

общество

республика башкортостан

радий хабиров

коронавирус covid-19

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УФА, 12 окт – РИА Новости. В Башкирии с 13 октября вводят обязательную самоизоляцию для невакцинированных людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, заявил глава региона Радий Хабиров.Ранее главные врачи инфекционных госпиталей региона обратились к Хабирову с просьбой самоизолировать пожилых людей старше 60 лет, потому что они тяжелее всего переносят коронавирус и среди пенсионеров высокая смертность."Мы совместно с минздравом проанализировали смертность (от коронавируса – ред.), смертность в основном среди людей старше 60 лет. И у кого тяжелые заболевания. Ко мне обратились врачи госпиталей с просьбой самоизолировать пенсионеров. Сегодня я подготовлю и подпишу указ о том, что с 13 октября мы вводим самоизоляцию для лиц, достигших 65 лет, тех, кто не вакцинирован. И с хроническими заболеваниями", - сказал Хабиров на оперативном совещании башкирского правительства.

https://radiosputnik.ria.ru/20211011/koronavirus-1754098699.html

республика башкортостан

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общество, республика башкортостан, радий хабиров, коронавирус covid-19