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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20211012/avtomobili-1754127231.html
В Хабаровском крае закупили более 20 автомобилей ГАЗ и УАЗ для медиков
В Хабаровском крае закупили более 20 автомобилей ГАЗ и УАЗ для медиков - РИА Новости, 12.10.2021
В Хабаровском крае закупили более 20 автомобилей ГАЗ и УАЗ для медиков
Более 20 автомобилей ГАЗ и УАЗ закуплено для работы медиков в районах Хабаровского края, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T05:42
2021-10-12T14:00
хабаровский район
солнечный
ульяновский автомобильный завод (уаз)
группа газ
глонасс (система навигации)
михаил дегтярев
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 12 окт - РИА Новости. Более 20 автомобилей ГАЗ и УАЗ закуплено для работы медиков в районах Хабаровского края, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.Он уточнил, что новую технику получат медучреждения Нанайского, Верхнебуреинского, Амурского, Охотского, Бикинского, Советско-Гаванского, Комсомольского, Аяно-Майского, Ульчского, имени Лазо, Солнечного, Ванинского, Тугуро-Чумиканского и Хабаровского районов.По данным правительства региона, автомобили скорой медицинской помощи пополнят парки 16 районных больниц и поликлиник. Отмечается, что благодаря содействию главы региона, всего с начала осени поступило для медиков четыре десятка машин."Часть машин, которые мы сегодня принимаем, оснащена дополнительными обогревателями, они имеют подогрев сидений, зеркал, медикам будет комфортно работать, а пациентов будут перевозить в теплых машинах, вне зависимости от погодных условий", - рассказал на церемонии передачи машин губернатор.По информации минздрава края, потребность врачей в транспорте стала чувствоваться особенно остро во время борьбы с коронавирусом. Из-за увеличения количества вызовов на дом нагрузка на медработников возросла в несколько раз. Кроме того, важно оперативно доставлять в лаборатории материалы для анализов ПЦР-тестов.За последний год парки разных ведомств в крае пополнились профессиональной техникой. Так, 10 вездеходов, оснащенных спутниковой навигацией ГЛОНАСС, получило краевое управление лесами по нацпроекту "Экология" в сентябре 2020 года. Пять вахтовых автобусов и восемь воздуховных устройств поступили на вооружение лесопожарных формирований Хабаровского края по федеральному проекту "Сохранения лесов" в январе 2021 года.По поручению Дегтярева была закуплена очередная партия (56 единиц) школьных автобусов и автомобилей разной вместимости, а также партия автомобилей для участковых врачей в начале сентября этого года. Также в сентябре краевое управление лесами приняло на вооружение новую технику – сразу 28 автомобилей УАЗ. Следом, переданы 32 автофургона на базе автомобиля ГАЗ "Соболь", 12 малых лесопатрульных комплексов на базе автомобиля УАЗ, 2 вахтовых автобуса повышенной проходимости "Садко" и 2 бульдозера в лесные хозяйства районов края. До конца года дополнительно поступит еще 21 специализированная машина.В этом году по нацпроекту "Экология" Хабаровскому краю выделено 278 миллионов рублей, уточнили региональные власти.
https://ria.ru/20211011/proekty-1753939836.html
https://ria.ru/20211001/degtyarev-1752346221.html
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хабаровский район, солнечный, ульяновский автомобильный завод (уаз), группа газ, глонасс (система навигации), михаил дегтярев
05:42 12.10.2021 (обновлено: 14:00 12.10.2021)
 
В Хабаровском крае закупили более 20 автомобилей ГАЗ и УАЗ для медиков

Губернатор хабаровского края Дегтярев сообщил о покупке более 20 автомобилей для медиков

© Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор хабаровского края Дегтярев передает новые автомобили скорой медицинской помощи
Губернатор хабаровского края Дегтярев передает новые автомобили скорой медицинской помощи
© Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 12 окт - РИА Новости. Более 20 автомобилей ГАЗ и УАЗ закуплено для работы медиков в районах Хабаровского края, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.

"Передаем в районы Хабаровского края очередную партию машин скорой помощи. 21 специализированный автомобиль ГАЗ и УАЗ закупили на деньги из федерального бюджета. Медработникам и их пациентам будет тепло и удобно. Это немаловажный фактор, кроме профессионализма врачей, фельдшеров и медсестер", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что новую технику получат медучреждения Нанайского, Верхнебуреинского, Амурского, Охотского, Бикинского, Советско-Гаванского, Комсомольского, Аяно-Майского, Ульчского, имени Лазо, Солнечного, Ванинского, Тугуро-Чумиканского и Хабаровского районов.
По данным правительства региона, автомобили скорой медицинской помощи пополнят парки 16 районных больниц и поликлиник. Отмечается, что благодаря содействию главы региона, всего с начала осени поступило для медиков четыре десятка машин.
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"Часть машин, которые мы сегодня принимаем, оснащена дополнительными обогревателями, они имеют подогрев сидений, зеркал, медикам будет комфортно работать, а пациентов будут перевозить в теплых машинах, вне зависимости от погодных условий", - рассказал на церемонии передачи машин губернатор.
По информации минздрава края, потребность врачей в транспорте стала чувствоваться особенно остро во время борьбы с коронавирусом. Из-за увеличения количества вызовов на дом нагрузка на медработников возросла в несколько раз. Кроме того, важно оперативно доставлять в лаборатории материалы для анализов ПЦР-тестов.
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За последний год парки разных ведомств в крае пополнились профессиональной техникой. Так, 10 вездеходов, оснащенных спутниковой навигацией ГЛОНАСС, получило краевое управление лесами по нацпроекту "Экология" в сентябре 2020 года. Пять вахтовых автобусов и восемь воздуховных устройств поступили на вооружение лесопожарных формирований Хабаровского края по федеральному проекту "Сохранения лесов" в январе 2021 года.
По поручению Дегтярева была закуплена очередная партия (56 единиц) школьных автобусов и автомобилей разной вместимости, а также партия автомобилей для участковых врачей в начале сентября этого года. Также в сентябре краевое управление лесами приняло на вооружение новую технику – сразу 28 автомобилей УАЗ. Следом, переданы 32 автофургона на базе автомобиля ГАЗ "Соболь", 12 малых лесопатрульных комплексов на базе автомобиля УАЗ, 2 вахтовых автобуса повышенной проходимости "Садко" и 2 бульдозера в лесные хозяйства районов края. До конца года дополнительно поступит еще 21 специализированная машина.
В этом году по нацпроекту "Экология" Хабаровскому краю выделено 278 миллионов рублей, уточнили региональные власти.
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Хабаровский крайХабаровский районСолнечныйУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Группа ГАЗГЛОНАСС (система навигации)Михаил Дегтярев
 
 
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