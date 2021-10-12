https://ria.ru/20211012/avtomobili-1754127231.html

В Хабаровском крае закупили более 20 автомобилей ГАЗ и УАЗ для медиков

В Хабаровском крае закупили более 20 автомобилей ГАЗ и УАЗ для медиков - РИА Новости, 12.10.2021

В Хабаровском крае закупили более 20 автомобилей ГАЗ и УАЗ для медиков

Более 20 автомобилей ГАЗ и УАЗ закуплено для работы медиков в районах Хабаровского края, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T05:42

2021-10-12T05:42

2021-10-12T14:00

хабаровский район

солнечный

ульяновский автомобильный завод (уаз)

группа газ

глонасс (система навигации)

михаил дегтярев

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 12 окт - РИА Новости. Более 20 автомобилей ГАЗ и УАЗ закуплено для работы медиков в районах Хабаровского края, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.Он уточнил, что новую технику получат медучреждения Нанайского, Верхнебуреинского, Амурского, Охотского, Бикинского, Советско-Гаванского, Комсомольского, Аяно-Майского, Ульчского, имени Лазо, Солнечного, Ванинского, Тугуро-Чумиканского и Хабаровского районов.По данным правительства региона, автомобили скорой медицинской помощи пополнят парки 16 районных больниц и поликлиник. Отмечается, что благодаря содействию главы региона, всего с начала осени поступило для медиков четыре десятка машин."Часть машин, которые мы сегодня принимаем, оснащена дополнительными обогревателями, они имеют подогрев сидений, зеркал, медикам будет комфортно работать, а пациентов будут перевозить в теплых машинах, вне зависимости от погодных условий", - рассказал на церемонии передачи машин губернатор.По информации минздрава края, потребность врачей в транспорте стала чувствоваться особенно остро во время борьбы с коронавирусом. Из-за увеличения количества вызовов на дом нагрузка на медработников возросла в несколько раз. Кроме того, важно оперативно доставлять в лаборатории материалы для анализов ПЦР-тестов.За последний год парки разных ведомств в крае пополнились профессиональной техникой. Так, 10 вездеходов, оснащенных спутниковой навигацией ГЛОНАСС, получило краевое управление лесами по нацпроекту "Экология" в сентябре 2020 года. Пять вахтовых автобусов и восемь воздуховных устройств поступили на вооружение лесопожарных формирований Хабаровского края по федеральному проекту "Сохранения лесов" в январе 2021 года.По поручению Дегтярева была закуплена очередная партия (56 единиц) школьных автобусов и автомобилей разной вместимости, а также партия автомобилей для участковых врачей в начале сентября этого года. Также в сентябре краевое управление лесами приняло на вооружение новую технику – сразу 28 автомобилей УАЗ. Следом, переданы 32 автофургона на базе автомобиля ГАЗ "Соболь", 12 малых лесопатрульных комплексов на базе автомобиля УАЗ, 2 вахтовых автобуса повышенной проходимости "Садко" и 2 бульдозера в лесные хозяйства районов края. До конца года дополнительно поступит еще 21 специализированная машина.В этом году по нацпроекту "Экология" Хабаровскому краю выделено 278 миллионов рублей, уточнили региональные власти.

https://ria.ru/20211011/proekty-1753939836.html

https://ria.ru/20211001/degtyarev-1752346221.html

https://ria.ru/20211011/shkola-1753949124.html

хабаровский район

солнечный

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хабаровский район, солнечный, ульяновский автомобильный завод (уаз), группа газ, глонасс (система навигации), михаил дегтярев