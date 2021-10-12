https://ria.ru/20211012/avstriya-1754155679.html
Новый канцлер Австрии пообещал продолжить внешнюю политику Курца
Новый канцлер Австрии пообещал продолжить внешнюю политику Курца - РИА Новости, 12.10.2021
Новый канцлер Австрии пообещал продолжить внешнюю политику Курца
Новый канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что продолжит внешнеполитический курс своего предшественника Себастьяна Курца без изменений. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:21
2021-10-12T11:21
2021-10-12T11:27
австрия
в мире
себастьян курц
александер шалленберг
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ВЕНА, 12 окт - РИА Новости. Новый канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что продолжит внешнеполитический курс своего предшественника Себастьяна Курца без изменений.Шалленберг приступил к обязанностям канцлера Австрии в понедельник."Что касается внешней политики, то и здесь мы продолжим наш курс без изменений", - заявил Шалленберг, выступая перед парламентом. Он подчеркнул, что в первую поездку в роли федерального канцлера на этой неделе отправится в Брюссель, где проведет встречи с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
https://ria.ru/20211008/avstriya-1753757755.html
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австрия, в мире, себастьян курц, александер шалленберг
11:21 12.10.2021 (обновлено: 11:27 12.10.2021)
Новый канцлер Австрии пообещал продолжить внешнюю политику Курца
Новый канцлер Австрии Шалленберг пообещал продолжить без изменений внешнюю политику Курца