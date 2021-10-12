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В компании "Авито" сообщили, что сервис работает в штатном режиме
В компании "Авито" сообщили, что сервис работает в штатном режиме - РИА Новости, 12.10.2021
В компании "Авито" сообщили, что сервис работает в штатном режиме
Сервис для размещения объявлений "Авито" работает в штатном режиме, проблем с доступом нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Авито". РИА Новости, 12.10.2021
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2021-10-12T23:12
общество
технологии
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авито
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сервис для размещения объявлений "Авито" работает в штатном режиме, проблем с доступом нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Авито"."Платформа работает в штатном режиме, проблем нет", - сказали в компании.Вечером во вторник пользователи "Авито" сообщали о неполадках в работе интернет-доски объявлений, об этом свидетельствовали данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Согласно данным портала, по состоянию на 20.14 мск было зафиксировано 1433 жалобы, 54% пользователей соцсети жалуются на проблемы с веб-сайтом, 43% претензий связаны с проблемами с работой приложения, еще 4% жалуются на проблемы с авторизацией.
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общество, технологии, россия, авито
23:12 12.10.2021
 
В компании "Авито" сообщили, что сервис работает в штатном режиме

В компании "Авито" сообщили, что сервис работает в штатном режиме, проблем с доступом нет

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОфис компании Avito в Москве
Офис компании Avito в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сервис для размещения объявлений "Авито" работает в штатном режиме, проблем с доступом нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Авито".
"Платформа работает в штатном режиме, проблем нет", - сказали в компании.
Вечером во вторник пользователи "Авито" сообщали о неполадках в работе интернет-доски объявлений, об этом свидетельствовали данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Согласно данным портала, по состоянию на 20.14 мск было зафиксировано 1433 жалобы, 54% пользователей соцсети жалуются на проблемы с веб-сайтом, 43% претензий связаны с проблемами с работой приложения, еще 4% жалуются на проблемы с авторизацией.
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