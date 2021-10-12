https://ria.ru/20211012/avito-1754287320.html

В работе "Авито" произошел сбой

В работе "Авито" произошел сбой - РИА Новости, 12.10.2021

В работе "Авито" произошел сбой

Пользователи "Авито" сообщали о неполадках в работе интернет-доски объявлений, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T21:27

2021-10-12T21:27

2021-10-12T21:34

россия

общество

технологии

авито

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пользователи "Авито" сообщали о неполадках в работе интернет-доски объявлений, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 20.14 мск было зафиксировано 1433 жалобы, 54% пользователей соцсети жалуются на проблемы с веб-сайтом, 43% претензий связаны с проблемами с работой приложения, еще 4% жалуются на проблемы с авторизацией.

https://ria.ru/20211011/sboy-1753951207.html

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2021

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россия, общество, технологии, авито