https://ria.ru/20211012/avito-1754287320.html
В работе "Авито" произошел сбой
В работе "Авито" произошел сбой - РИА Новости, 12.10.2021
В работе "Авито" произошел сбой
Пользователи "Авито" сообщали о неполадках в работе интернет-доски объявлений, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T21:27
2021-10-12T21:27
2021-10-12T21:34
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пользователи "Авито" сообщали о неполадках в работе интернет-доски объявлений, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 20.14 мск было зафиксировано 1433 жалобы, 54% пользователей соцсети жалуются на проблемы с веб-сайтом, 43% претензий связаны с проблемами с работой приложения, еще 4% жалуются на проблемы с авторизацией.
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россия, общество, технологии, авито
21:27 12.10.2021 (обновлено: 21:34 12.10.2021)
В работе "Авито" произошел сбой
Пользователи "Авито" сообщали о неполадках в работе ресурса