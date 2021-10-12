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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211012/aviapolety-1754240558.html
В России предложили изменить графики авиаполетов из-за жалоб жителей
В России предложили изменить графики авиаполетов из-за жалоб жителей - РИА Новости, 12.10.2021
В России предложили изменить графики авиаполетов из-за жалоб жителей
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что изменение расписания авиаполетов поможет россиянам, живущим вблизи аэропортов,... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T19:07
2021-10-12T19:07
туризм
татьяна москалькова
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что изменение расписания авиаполетов поможет россиянам, живущим вблизи аэропортов, чувствовать меньше дискомфорта из-за "шумового загрязнения"."Мы будем предлагать менять графики полетов, чтобы люди не испытывали страшных мучений", – сказала Москалькова на V международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".По ее словам, сейчас на рассмотрении находятся коллективные обращения, связанные с шумом, вызванным использованием авиационного транспорта.
https://ria.ru/20211012/aeroekspress-1754213300.html
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татьяна москалькова, новости - туризм, самолеты, авиакомпании, туристы, туризм, аэропорты, экология, стиль жизни
19:07 12.10.2021
 
В России предложили изменить графики авиаполетов из-за жалоб жителей

Москалькова предложит менять графики авиаполетов из-за жалоб россиян, живущих у аэропортов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Airbus заходит на посадку над Москвой
Самолет Airbus заходит на посадку над Москвой - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что изменение расписания авиаполетов поможет россиянам, живущим вблизи аэропортов, чувствовать меньше дискомфорта из-за "шумового загрязнения".
"Мы будем предлагать менять графики полетов, чтобы люди не испытывали страшных мучений", – сказала Москалькова на V международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".
По ее словам, сейчас на рассмотрении находятся коллективные обращения, связанные с шумом, вызванным использованием авиационного транспорта.
Аэроэкспресс в аэропорт Шереметьево на станции Славянский бульвар линии МЦД-1 - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
16:37Туризм
В Шереметьево в выходные изменится расписание движения аэроэкспрессов
 
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