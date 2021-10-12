https://ria.ru/20211012/aviapolety-1754240558.html

В России предложили изменить графики авиаполетов из-за жалоб жителей

В России предложили изменить графики авиаполетов из-за жалоб жителей - РИА Новости, 12.10.2021

В России предложили изменить графики авиаполетов из-за жалоб жителей

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что изменение расписания авиаполетов поможет россиянам, живущим вблизи аэропортов,... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T19:07

2021-10-12T19:07

2021-10-12T19:07

туризм

татьяна москалькова

новости - туризм

самолеты

авиакомпании

туристы

туризм

аэропорты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100398/06/1003980630_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3cf6621b5522dc0b98bdb8042fe28e5c.jpg

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что изменение расписания авиаполетов поможет россиянам, живущим вблизи аэропортов, чувствовать меньше дискомфорта из-за "шумового загрязнения"."Мы будем предлагать менять графики полетов, чтобы люди не испытывали страшных мучений", – сказала Москалькова на V международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".По ее словам, сейчас на рассмотрении находятся коллективные обращения, связанные с шумом, вызванным использованием авиационного транспорта.

https://ria.ru/20211012/aeroekspress-1754213300.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, новости - туризм, самолеты, авиакомпании, туристы, туризм, аэропорты, экология, стиль жизни