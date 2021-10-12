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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211012/astronavt-1754140335.html
Японский астронавт Ваката отправится к МКС на корабле Crew Dragon
Японский астронавт Ваката отправится к МКС на корабле Crew Dragon - РИА Новости, 12.10.2021
Японский астронавт Ваката отправится к МКС на корабле Crew Dragon
Японский астронавт Коити Ваката, побывавший в космосе в составе уже четырех миссий и проходящий подготовку для полета на Международную космическую станцию... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T09:56
2021-10-12T09:58
наука
spacex
наса
космос - риа наука
dragon spacex
международная космическая станция (мкс)
коити ваката
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ТОКИО, 12 окт – РИА Новости. Японский астронавт Коити Ваката, побывавший в космосе в составе уже четырех миссий и проходящий подготовку для полета на Международную космическую станцию (МКС), объявил о своем решении войти в состав пятой миссии американского корабля Crew Dragon осенью 2022 года."Я принял решение, что полечу в составе пятой миссии SpaceX американского корабля Crew Dragon. Это станет моим пятым полетом в космос после полетов на американских кораблях в 1996, 2000 и в 2009 годах и после полета на российском "Союзе" в 2013 году. Предстоящий полет станет моим первым полетом на борту коммерческого космического корабля", - говорится в заявлении астронавта, обнародованного Японским аэрокосмическим агентством (JAXA).После этого полета Ваката станет первым среди японских астронавтов по числу полетов в космос.Полет миссии Crew-5 на МКС запланирован на осень 2022 года, в состав миссии войдут астронавты НАСА Николь Манн и Джо Кассада. Впоследствии на брифинге руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано заявил, что НАСА рассчитывает, что российский космонавт также войдет в состав Crew-5. Имена остальных участников миссии назовут позднее.
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spacex, наса, космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс), коити ваката
09:56 12.10.2021 (обновлено: 09:58 12.10.2021)
 
Японский астронавт Ваката отправится к МКС на корабле Crew Dragon

Японский астронавт Ваката решил отправиться к МКС на корабле Crew Dragon осенью 2022 года

© Фото : JAXAКоити Ваката в космическом скафандре "Сокол"
Коити Ваката в космическом скафандре Сокол - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Фото : JAXA
Читать ria.ru в
ТОКИО, 12 окт – РИА Новости. Японский астронавт Коити Ваката, побывавший в космосе в составе уже четырех миссий и проходящий подготовку для полета на Международную космическую станцию (МКС), объявил о своем решении войти в состав пятой миссии американского корабля Crew Dragon осенью 2022 года.
"Я принял решение, что полечу в составе пятой миссии SpaceX американского корабля Crew Dragon. Это станет моим пятым полетом в космос после полетов на американских кораблях в 1996, 2000 и в 2009 годах и после полета на российском "Союзе" в 2013 году. Предстоящий полет станет моим первым полетом на борту коммерческого космического корабля", - говорится в заявлении астронавта, обнародованного Японским аэрокосмическим агентством (JAXA).
После этого полета Ваката станет первым среди японских астронавтов по числу полетов в космос.
Полет миссии Crew-5 на МКС запланирован на осень 2022 года, в состав миссии войдут астронавты НАСА Николь Манн и Джо Кассада. Впоследствии на брифинге руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано заявил, что НАСА рассчитывает, что российский космонавт также войдет в состав Crew-5. Имена остальных участников миссии назовут позднее.
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НаукаSpaceXНАСАКосмос - РИА НаукаDragon SpaceXМеждународная космическая станция (МКС)Коити Ваката
 
 
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