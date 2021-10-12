https://ria.ru/20211012/astronavt-1754140335.html

Японский астронавт Ваката отправится к МКС на корабле Crew Dragon

Японский астронавт Ваката отправится к МКС на корабле Crew Dragon - РИА Новости, 12.10.2021

Японский астронавт Ваката отправится к МКС на корабле Crew Dragon

Японский астронавт Коити Ваката, побывавший в космосе в составе уже четырех миссий и проходящий подготовку для полета на Международную космическую станцию... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T09:56

2021-10-12T09:56

2021-10-12T09:58

наука

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наса

космос - риа наука

dragon spacex

международная космическая станция (мкс)

коити ваката

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ТОКИО, 12 окт – РИА Новости. Японский астронавт Коити Ваката, побывавший в космосе в составе уже четырех миссий и проходящий подготовку для полета на Международную космическую станцию (МКС), объявил о своем решении войти в состав пятой миссии американского корабля Crew Dragon осенью 2022 года."Я принял решение, что полечу в составе пятой миссии SpaceX американского корабля Crew Dragon. Это станет моим пятым полетом в космос после полетов на американских кораблях в 1996, 2000 и в 2009 годах и после полета на российском "Союзе" в 2013 году. Предстоящий полет станет моим первым полетом на борту коммерческого космического корабля", - говорится в заявлении астронавта, обнародованного Японским аэрокосмическим агентством (JAXA).После этого полета Ваката станет первым среди японских астронавтов по числу полетов в космос.Полет миссии Crew-5 на МКС запланирован на осень 2022 года, в состав миссии войдут астронавты НАСА Николь Манн и Джо Кассада. Впоследствии на брифинге руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано заявил, что НАСА рассчитывает, что российский космонавт также войдет в состав Crew-5. Имена остальных участников миссии назовут позднее.

https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753170984.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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