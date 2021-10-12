https://ria.ru/20211012/arktika-1754229397.html
Мишустин предложил американским компаниям сотрудничество в Арктике
Мишустин предложил американским компаниям сотрудничество в Арктике - РИА Новости, 12.10.2021
Мишустин предложил американским компаниям сотрудничество в Арктике
Премьер-министр России Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам заседания Американо-Российского делового совета заявил, что у РФ и США есть много... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:28
2021-10-12T16:28
2021-10-12T16:46
сша
арктика
россия
в мире
михаил мишустин
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам заседания Американо-Российского делового совета заявил, что у РФ и США есть много перспективных сфер для сотрудничества, в том числе в Арктике.Видеоприветствие опубликовано во вторник на сайте кабмина."Убежден, что у наших стран есть много перспективных сфер для сотрудничества. Например, в Арктике российские и американские компании могли бы принять участие в совместных проектах по сохранению уникальных экосистем и сбалансированному развитию региона", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20210904/arktika-1748695297.html
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сша, арктика, россия, в мире, михаил мишустин
16:28 12.10.2021 (обновлено: 16:46 12.10.2021)
Мишустин предложил американским компаниям сотрудничество в Арктике
Мишустин: у России и США есть много перспективных сфер для сотрудничества, включая Арктику