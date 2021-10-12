https://ria.ru/20211012/arktika-1754123815.html
На Камчатке в ходе арктического форума обсудили сохранение морской среды
На Камчатке в ходе арктического форума обсудили сохранение морской среды - РИА Новости, 12.10.2021
На Камчатке в ходе арктического форума обсудили сохранение морской среды
Арктический форум береговых охран, в котором приняли участие представители Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России, США, Финляндии и Швеции, прошел в... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T01:57
2021-10-12T01:57
2021-10-12T01:57
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 окт - РИА Новости. Арктический форум береговых охран, в котором приняли участие представители Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России, США, Финляндии и Швеции, прошел в Петропавловске-Камчатском, сообщает во вторник пограничное управление ФСБ России по восточному арктическому району."В настоящее время приоритетными направлениями сотрудничества в рамках форума являются поиск и спасение на море, а также реагирование на загрязнение морской среды", – говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что на форуме, который состоялся с 5 по 8 октября, обсуждались и вопросы выявления, предупреждения и реагирования на нарушение правовых режимов, установленных в морских акваториях, противодействие рискам и угрозам в сфере морской безопасности.Арктический форум береговых охран учрежден 30 октября 2015 года в Нью-Лондоне (США) в ходе встречи руководителей береговых охран государств-членов Арктического совета. Смена председательства происходит раз в два года. В апреле 2021 года Российская Федерация приняла председательство на форуме у Исландии.
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норвегия, финляндия, арктический совет, россия
На Камчатке в ходе арктического форума обсудили сохранение морской среды
На Камчатке представители восьми стран обсудили сохранение морской среды Арктики