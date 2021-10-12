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РЖД запустит рельсовые автобусы по новому маршруту в Архангельской области
РЖД запустит рельсовые автобусы по новому маршруту в Архангельской области - РИА Новости, 12.10.2021
РЖД запустит рельсовые автобусы по новому маршруту в Архангельской области
Между Архангельском и селом Карпогоры с 19 октября начнут курсировать рельсовые автобусы РА-3 "Орлан", сообщают в пресс-службе РЖД. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:00
2021-10-12T13:00
2021-10-12T13:01
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Между Архангельском и селом Карпогоры с 19 октября начнут курсировать рельсовые автобусы РА-3 "Орлан", сообщают в пресс-службе РЖД.Сейчас по этому маршруту ходят только поезда дальнего следования – четыре раза в неделю. Время в пути на автобусах составит около четырех с половиной часов – это на 40 минут меньше, чем в первом случае. Уточняется, что "Орланы" будут курсировать по вторникам, средам и субботам из Архангельска, по средам, четвергам и воскресеньям – из Карпогор. Таким образом, можно добраться до областного центра и обратно на железнодорожном транспорте в любой день недели, уточняют в компании.Стоимость полного билета составляет 561 рубль, действуют все местные льготы.В итоге, по данным РЖД, маршрут Архангельск – Карпогоры станет седьмым направлением в Архангельской области, где задействованы "Орланы".
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трансмашхолдинг, архангельск, архангельская область, ржд, новости - туризм, пассажиры, перевозки
13:00 12.10.2021 (обновлено: 13:01 12.10.2021)
РЖД запустит рельсовые автобусы по новому маршруту в Архангельской области
"Орланы" будут курсировать между Архангельском и селом Карпогоры
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Между Архангельском и селом Карпогоры с 19 октября начнут курсировать рельсовые автобусы РА-3 "Орлан", сообщают в пресс-службе РЖД.
Сейчас по этому маршруту ходят только поезда дальнего следования – четыре раза в неделю. Время в пути на автобусах составит около четырех с половиной часов – это на 40 минут меньше, чем в первом случае.
Уточняется, что "Орланы" будут курсировать по вторникам, средам и субботам из Архангельска, по средам, четвергам и воскресеньям – из Карпогор. Таким образом, можно добраться до областного центра и обратно на железнодорожном транспорте в любой день недели, уточняют в компании.
Стоимость полного билета составляет 561 рубль, действуют все местные льготы.
В итоге, по данным РЖД, маршрут Архангельск – Карпогоры станет седьмым направлением в Архангельской области, где задействованы "Орланы".