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Суд арестовал мужчину, толкнувшего женщину под колеса автобуса в Москве
Суд арестовал мужчину, толкнувшего женщину под колеса автобуса в Москве - РИА Новости, 12.10.2021
Суд арестовал мужчину, толкнувшего женщину под колеса автобуса в Москве
Мужчина, обвиняемый в том, что он толкнул женщину у Киевского вокзала, после чего та упала под автобус, был взят под стражу, сообщает прокуратура Москвы в своем РИА Новости, 12.10.2021
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в том, что он толкнул женщину у Киевского вокзала, после чего та упала под автобус, был взят под стражу, сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале."Суд с учетом позиции прокуратуры избрал в отношении 27-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.Ранее СК сообщал, что вечером 10 октября у Киевского вокзала мужчина ударил женщину 1969 года рождения, в результате чего она упала на проезжую часть и попала под электробус, двигающийся к остановке общественного транспорта. От полученных травм женщина скончалась на месте. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России ("Убийство").
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
22:00 12.10.2021 (обновлено: 23:57 12.10.2021)
 
Суд арестовал мужчину, толкнувшего женщину под колеса автобуса в Москве

Мужчину, толкнувшего женщину под колеса автобуса у Киевского вокзала в Москве, арестовали

© АГН "Москва" / Мобильный репортерОперативные службы на месте ДТП, где женщина погибла под колесами электробуса на площади Киевского вокзала
Оперативные службы на месте ДТП, где женщина погибла под колесами электробуса на площади Киевского вокзала - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в том, что он толкнул женщину у Киевского вокзала, после чего та упала под автобус, был взят под стражу, сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.
"Суд с учетом позиции прокуратуры избрал в отношении 27-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Ранее СК сообщал, что вечером 10 октября у Киевского вокзала мужчина ударил женщину 1969 года рождения, в результате чего она упала на проезжую часть и попала под электробус, двигающийся к остановке общественного транспорта. От полученных травм женщина скончалась на месте. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России ("Убийство").
Оперативные службы на месте ДТП, где женщина погибла под колесами электробуса на площади Киевского вокзала
11 октября, 03:57
Появилось видео конфликта, во время которого женщина попала под электробус
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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