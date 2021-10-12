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Суд арестовал мужчину, толкнувшего женщину под колеса автобуса в Москве
Суд арестовал мужчину, толкнувшего женщину под колеса автобуса в Москве - РИА Новости, 12.10.2021
Суд арестовал мужчину, толкнувшего женщину под колеса автобуса в Москве
Мужчина, обвиняемый в том, что он толкнул женщину у Киевского вокзала, после чего та упала под автобус, был взят под стражу, сообщает прокуратура Москвы в своем РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T22:00
2021-10-12T22:00
2021-10-12T23:57
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в том, что он толкнул женщину у Киевского вокзала, после чего та упала под автобус, был взят под стражу, сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале."Суд с учетом позиции прокуратуры избрал в отношении 27-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.Ранее СК сообщал, что вечером 10 октября у Киевского вокзала мужчина ударил женщину 1969 года рождения, в результате чего она упала на проезжую часть и попала под электробус, двигающийся к остановке общественного транспорта. От полученных травм женщина скончалась на месте. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России ("Убийство").
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
22:00 12.10.2021 (обновлено: 23:57 12.10.2021)
Суд арестовал мужчину, толкнувшего женщину под колеса автобуса в Москве
Мужчину, толкнувшего женщину под колеса автобуса у Киевского вокзала в Москве, арестовали