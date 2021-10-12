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На Алтае возбудили дело против управделами губернатора и правительства
На Алтае возбудили дело против управделами губернатора и правительства - РИА Новости, 12.10.2021
На Алтае возбудили дело против управделами губернатора и правительства
В Алтайском крае завели дело о превышении полномочий против управляющего делами губернатора и правительства Андрея Степанова, это связано со стоянкой за 80... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:55
2021-10-12T16:49
алтайский край
происшествия
барнаул
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Алтайском крае завели дело о превышении полномочий против управляющего делами губернатора и правительства Андрея Степанова, это связано со стоянкой за 80 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.Согласно данным с сайта правительства Алтайского края, управделами губернатора является Андрей Степанов. Отмечается, что ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и в превышении должностных полномочий.По данным силовиков, в частности, в 2016 году по инициативе управделами губернатора и правительства Алтайского края была разработана документация по строительству наземно-подземного гаража-стоянки в Барнауле, получившая положительную оценку государственной экспертизы. Отмечается, что в результате аукциона был определен подрядчик для возведения объекта. Стоимость госконтракта составила более 80 миллионов рублей. Добавляется, что в последующем, для снижения затрат, заказчик и подрядчик решили внести изменения в проектно-сметную документацию, которая по итогам госэкспертизы получила отрицательную оценку. Однако, на тот момент подрядчик уже выполнил комплекс подготовительных работ, но оплату за них своевременно не получил, в связи с чем обратился в Арбитражный суд для возмещения затрат."В 2020 году управляющий делами для исполнения решения суда и в целях сокрытия факта срыва государственного контракта по строительству объекта государственной собственности Алтайского края из-за отрицательного заключения государственной экспертизы по воздвигаемому строению, в нарушение действующей процедуры и превышая должностные полномочия, дал распоряжение предоставить за счет бюджетных средств субсидию в размере 19 миллионов рублей для оплаты исковых требований подрядчика", - добавляется в сообщении.Отмечается, что в ближайшее время будет решен вопрос об аресте чиновника.
https://ria.ru/20210929/smolensk-1752402104.html
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алтайский край, происшествия, барнаул, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
13:55 12.10.2021 (обновлено: 16:49 12.10.2021)
 
На Алтае возбудили дело против управделами губернатора и правительства

В Алтайском крае возбудили дело против управделами губернатора и правительства

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Алтайском крае завели дело о превышении полномочий против управляющего делами губернатора и правительства Андрея Степанова, это связано со стоянкой за 80 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Следственным подразделением УФСБ России по Алтайскому краю предъявлено обвинение управляющему делами губернатора и правительства Алтайского края", - говорится в сообщении.

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Согласно данным с сайта правительства Алтайского края, управделами губернатора является Андрей Степанов. Отмечается, что ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и в превышении должностных полномочий.
По данным силовиков, в частности, в 2016 году по инициативе управделами губернатора и правительства Алтайского края была разработана документация по строительству наземно-подземного гаража-стоянки в Барнауле, получившая положительную оценку государственной экспертизы. Отмечается, что в результате аукциона был определен подрядчик для возведения объекта. Стоимость госконтракта составила более 80 миллионов рублей. Добавляется, что в последующем, для снижения затрат, заказчик и подрядчик решили внести изменения в проектно-сметную документацию, которая по итогам госэкспертизы получила отрицательную оценку. Однако, на тот момент подрядчик уже выполнил комплекс подготовительных работ, но оплату за них своевременно не получил, в связи с чем обратился в Арбитражный суд для возмещения затрат.
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"В 2020 году управляющий делами для исполнения решения суда и в целях сокрытия факта срыва государственного контракта по строительству объекта государственной собственности Алтайского края из-за отрицательного заключения государственной экспертизы по воздвигаемому строению, в нарушение действующей процедуры и превышая должностные полномочия, дал распоряжение предоставить за счет бюджетных средств субсидию в размере 19 миллионов рублей для оплаты исковых требований подрядчика", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время будет решен вопрос об аресте чиновника.
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Алтайский крайПроисшествияБарнаулФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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