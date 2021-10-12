https://ria.ru/20211012/altay-1754196191.html

На Алтае возбудили дело против управделами губернатора и правительства

На Алтае возбудили дело против управделами губернатора и правительства - РИА Новости, 12.10.2021

На Алтае возбудили дело против управделами губернатора и правительства

В Алтайском крае завели дело о превышении полномочий против управляющего делами губернатора и правительства Андрея Степанова, это связано со стоянкой за 80... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:55

2021-10-12T13:55

2021-10-12T16:49

алтайский край

происшествия

барнаул

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россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Алтайском крае завели дело о превышении полномочий против управляющего делами губернатора и правительства Андрея Степанова, это связано со стоянкой за 80 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.Согласно данным с сайта правительства Алтайского края, управделами губернатора является Андрей Степанов. Отмечается, что ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и в превышении должностных полномочий.По данным силовиков, в частности, в 2016 году по инициативе управделами губернатора и правительства Алтайского края была разработана документация по строительству наземно-подземного гаража-стоянки в Барнауле, получившая положительную оценку государственной экспертизы. Отмечается, что в результате аукциона был определен подрядчик для возведения объекта. Стоимость госконтракта составила более 80 миллионов рублей. Добавляется, что в последующем, для снижения затрат, заказчик и подрядчик решили внести изменения в проектно-сметную документацию, которая по итогам госэкспертизы получила отрицательную оценку. Однако, на тот момент подрядчик уже выполнил комплекс подготовительных работ, но оплату за них своевременно не получил, в связи с чем обратился в Арбитражный суд для возмещения затрат."В 2020 году управляющий делами для исполнения решения суда и в целях сокрытия факта срыва государственного контракта по строительству объекта государственной собственности Алтайского края из-за отрицательного заключения государственной экспертизы по воздвигаемому строению, в нарушение действующей процедуры и превышая должностные полномочия, дал распоряжение предоставить за счет бюджетных средств субсидию в размере 19 миллионов рублей для оплаты исковых требований подрядчика", - добавляется в сообщении.Отмечается, что в ближайшее время будет решен вопрос об аресте чиновника.

https://ria.ru/20210929/smolensk-1752402104.html

https://ria.ru/20210923/krym-1751540518.html

https://ria.ru/20210901/vina-1748210252.html

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алтайский край, происшествия, барнаул, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия