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В Госдуме поддержали идею уголовного наказания за пьяное вождение
В Госдуме поддержали идею уголовного наказания за пьяное вождение - РИА Новости, 12.10.2021
В Госдуме поддержали идею уголовного наказания за пьяное вождение
Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры поддержит инициативу об уголовной ответственности за езду в состоянии алкогольного... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T18:45
2021-10-12T19:57
общество
алкоголь
госдума рф
авто
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры поддержит инициативу об уголовной ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения при ее рассмотрении. Об этом РИА Новости заявил первый зампред комитета Павел Федяев.Правительство планирует ужесточить наказание за пьяное вождение. Как ранее написал "Коммерсант", зампредседателя правительства Марат Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября подготовить предложения по этой теме.По мнению Федяева, уголовная ответственность в этом случае не будет излишней."Это вопрос, в котором полумерами не обойтись. Мы теряем столько молодых и здоровых людей, детей теряем, нужны конкретные и жесткие действия", — считает он.Первый зампред комитета отметил, что год назад в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" президент поставил правительству задачу "снизить смертность на дорогах до четырех человек на сто тысяч населения".Федяев напомнил, что первого июля 2021 года был подписан закон, ужесточающий наказание за неоднократное вождение в нетрезвом виде — но "пока и эта мера никого не останавливает"."Мы должны действовать двумя путями: первое — наказание должно быть неотвратимым, а во-вторых, нам нужно развивать институт общественного контроля. В Европе о пьяном, севшем за руль, первым расскажет полиции тот, с кем он выпивал. А у нас в этом плане гражданская ответственность крайне слабая", — сказал парламентарий.Общество должно реагировать на такие вещи, заявил он."Мы не сможем контролировать каждого водителя круглосуточно, чтобы снизить смертность и сохранить жизни наших граждан, нужно обязательно подключать общественность", — пояснил депутат.Сейчас за езду в пьяном виде КоАП предусматривает штраф и лишение прав, а статья 264.1 УК позволяет посадить в тюрьму автомобилиста, севшего пьяным за руль повторно. По словам Хуснуллина, в будущем водителей-рецидивистов могут пожизненно лишать прав.
https://ria.ru/20210927/irkutsk-1751929265.html
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общество, алкоголь, госдума рф, авто
18:45 12.10.2021 (обновлено: 19:57 12.10.2021)
 
В Госдуме поддержали идею уголовного наказания за пьяное вождение

Депутат Федяев пообещал поддержать инициативу уголовного наказания за пьяное вождение

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутаты Государственной Думы РФ восьмого созыва перед началом пленарного заседания
Депутаты Государственной Думы РФ восьмого созыва перед началом пленарного заседания - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры поддержит инициативу об уголовной ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения при ее рассмотрении. Об этом РИА Новости заявил первый зампред комитета Павел Федяев.
Правительство планирует ужесточить наказание за пьяное вождение. Как ранее написал "Коммерсант", зампредседателя правительства Марат Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября подготовить предложения по этой теме.
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По мнению Федяева, уголовная ответственность в этом случае не будет излишней.
"Это вопрос, в котором полумерами не обойтись. Мы теряем столько молодых и здоровых людей, детей теряем, нужны конкретные и жесткие действия", — считает он.
Первый зампред комитета отметил, что год назад в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" президент поставил правительству задачу "снизить смертность на дорогах до четырех человек на сто тысяч населения".

"Но при той ситуации, которую мы сегодня имеем, если мы ничего не изменим, нам этого показателя не достичь", — добавил он.

Федяев напомнил, что первого июля 2021 года был подписан закон, ужесточающий наказание за неоднократное вождение в нетрезвом виде — но "пока и эта мера никого не останавливает".
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"Мы должны действовать двумя путями: первое — наказание должно быть неотвратимым, а во-вторых, нам нужно развивать институт общественного контроля. В Европе о пьяном, севшем за руль, первым расскажет полиции тот, с кем он выпивал. А у нас в этом плане гражданская ответственность крайне слабая", — сказал парламентарий.
Общество должно реагировать на такие вещи, заявил он.
"Мы не сможем контролировать каждого водителя круглосуточно, чтобы снизить смертность и сохранить жизни наших граждан, нужно обязательно подключать общественность", — пояснил депутат.
Сейчас за езду в пьяном виде КоАП предусматривает штраф и лишение прав, а статья 264.1 УК позволяет посадить в тюрьму автомобилиста, севшего пьяным за руль повторно. По словам Хуснуллина, в будущем водителей-рецидивистов могут пожизненно лишать прав.
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