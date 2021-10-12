https://ria.ru/20211012/algoritm-1754226880.html

В Ульяновской области разработают алгоритм действий врачей первичного звена

В Ульяновской области разработают алгоритм действий врачей первичного звена - РИА Новости, 12.10.2021

В Ульяновской области разработают алгоритм действий врачей первичного звена

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил разработать четкий алгоритм действий для врачей первичного звена регионального здравоохранения в борьбе с РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:20

2021-10-12T16:20

2021-10-12T16:20

ульяновская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

алексей русских

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570926022_0:110:3072:1837_1920x0_80_0_0_e13f8e1550f306ecd980cf1d95d28f5f.jpg

УЛЬЯНОВСК, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил разработать четкий алгоритм действий для врачей первичного звена регионального здравоохранения в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба областного правительства.Эпидемиологическую ситуацию и ход прививочной кампании рассмотрели на заседании штаба по комплексному развитию региона. По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, в регионе сохраняется неблагополучная ситуация с тенденцией к росту заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки подтверждено 352 новых случая заболевания. Рост за неделю составил 6,6%. В тяжелой форме болеют 3%, летальный исход составил 3,13%. Показатель заболеваемости - 28,5%, что в полтора раза выше общероссийского, приводит данные пресс-служба.Губернатор в связи с ситуацией поручил региональному Минздраву разработать чек-лист и обосновать алгоритм действий пациентов и врачей при оказании помощи заболевшим коронавирусом."Я получаю от граждан много вопросов по времени прибытия врача после вызова. Система перегружена, но человек должен понимать, при каких симптомах, на какую помощь и в какие сроки он может рассчитывать. То же самое касается прибытия скорой и неотложной помощи, действий участкового врача", - приводит пресс-служба слова Русских.Он призвал глав районов взять на особый контроль ситуацию с COVID-19 в каждом муниципалитете. "С прошлой недели мы усилили контроль за соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Продолжаются проверки в общественном транспорте, торговых центрах, общественных местах. Необходимо продолжать эту работу. Призываю всех защитить себя и вакцинироваться. Массовая вакцинация – это единственный способ преодолеть пандемию и выйти из этой ситуации победителем", – убежден губернатор.По информации регионального Минздрава, с начала прививочной кампании в область поступило 485752 комплекта вакцины. Привились 374340 жителей региона, полностью завершили процедуру 314866 человек, что составляет 47,2% от подлежащих вакцинации. За прошедшую неделю в среднем за сутки прививалось около 1300 человек. На амбулаторном лечении сейчас находится 10997 ульяновцев. Учреждения первичного звена местного здравоохранения усиливают специалистами.

https://ria.ru/20210929/programma-1752361946.html

https://ria.ru/20210928/infrastruktura-1752166969.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алексей русских