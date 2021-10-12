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Ульяновская область
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В Ульяновской области разработают алгоритм действий врачей первичного звена
В Ульяновской области разработают алгоритм действий врачей первичного звена - РИА Новости, 12.10.2021
В Ульяновской области разработают алгоритм действий врачей первичного звена
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил разработать четкий алгоритм действий для врачей первичного звена регионального здравоохранения в борьбе с РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:20
2021-10-12T16:20
ульяновская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
алексей русских
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УЛЬЯНОВСК, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил разработать четкий алгоритм действий для врачей первичного звена регионального здравоохранения в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба областного правительства.Эпидемиологическую ситуацию и ход прививочной кампании рассмотрели на заседании штаба по комплексному развитию региона. По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, в регионе сохраняется неблагополучная ситуация с тенденцией к росту заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки подтверждено 352 новых случая заболевания. Рост за неделю составил 6,6%. В тяжелой форме болеют 3%, летальный исход составил 3,13%. Показатель заболеваемости - 28,5%, что в полтора раза выше общероссийского, приводит данные пресс-служба.Губернатор в связи с ситуацией поручил региональному Минздраву разработать чек-лист и обосновать алгоритм действий пациентов и врачей при оказании помощи заболевшим коронавирусом."Я получаю от граждан много вопросов по времени прибытия врача после вызова. Система перегружена, но человек должен понимать, при каких симптомах, на какую помощь и в какие сроки он может рассчитывать. То же самое касается прибытия скорой и неотложной помощи, действий участкового врача", - приводит пресс-служба слова Русских.Он призвал глав районов взять на особый контроль ситуацию с COVID-19 в каждом муниципалитете. "С прошлой недели мы усилили контроль за соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Продолжаются проверки в общественном транспорте, торговых центрах, общественных местах. Необходимо продолжать эту работу. Призываю всех защитить себя и вакцинироваться. Массовая вакцинация – это единственный способ преодолеть пандемию и выйти из этой ситуации победителем", – убежден губернатор.По информации регионального Минздрава, с начала прививочной кампании в область поступило 485752 комплекта вакцины. Привились 374340 жителей региона, полностью завершили процедуру 314866 человек, что составляет 47,2% от подлежащих вакцинации. За прошедшую неделю в среднем за сутки прививалось около 1300 человек. На амбулаторном лечении сейчас находится 10997 ульяновцев. Учреждения первичного звена местного здравоохранения усиливают специалистами.
https://ria.ru/20210929/programma-1752361946.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алексей русских
16:20 12.10.2021
 

В Ульяновской области разработают алгоритм действий врачей первичного звена

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВрач-терапевт заходит в дом к пациенту
Врач-терапевт заходит в дом к пациенту - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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УЛЬЯНОВСК, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил разработать четкий алгоритм действий для врачей первичного звена регионального здравоохранения в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба областного правительства.
Эпидемиологическую ситуацию и ход прививочной кампании рассмотрели на заседании штаба по комплексному развитию региона. По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, в регионе сохраняется неблагополучная ситуация с тенденцией к росту заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки подтверждено 352 новых случая заболевания. Рост за неделю составил 6,6%. В тяжелой форме болеют 3%, летальный исход составил 3,13%. Показатель заболеваемости - 28,5%, что в полтора раза выше общероссийского, приводит данные пресс-служба.
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Губернатор в связи с ситуацией поручил региональному Минздраву разработать чек-лист и обосновать алгоритм действий пациентов и врачей при оказании помощи заболевшим коронавирусом.
"Я получаю от граждан много вопросов по времени прибытия врача после вызова. Система перегружена, но человек должен понимать, при каких симптомах, на какую помощь и в какие сроки он может рассчитывать. То же самое касается прибытия скорой и неотложной помощи, действий участкового врача", - приводит пресс-служба слова Русских.
Он призвал глав районов взять на особый контроль ситуацию с COVID-19 в каждом муниципалитете. "С прошлой недели мы усилили контроль за соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Продолжаются проверки в общественном транспорте, торговых центрах, общественных местах. Необходимо продолжать эту работу. Призываю всех защитить себя и вакцинироваться. Массовая вакцинация – это единственный способ преодолеть пандемию и выйти из этой ситуации победителем", – убежден губернатор.
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По информации регионального Минздрава, с начала прививочной кампании в область поступило 485752 комплекта вакцины. Привились 374340 жителей региона, полностью завершили процедуру 314866 человек, что составляет 47,2% от подлежащих вакцинации. За прошедшую неделю в среднем за сутки прививалось около 1300 человек. На амбулаторном лечении сейчас находится 10997 ульяновцев. Учреждения первичного звена местного здравоохранения усиливают специалистами.
"Мы привлекли к работе в поликлиниках медиков специализированных учреждений. В наиболее загруженные поликлиники направлены врачи из центра СПИД, противотуберкулезного и врачебно-физкультурного диспансеров, центра специализированных видов медицинской помощи. Также помощь оказывают ординаторы, автоволонтеры и добровольцы. Кроме того, мы планируем привлечь студентов медколледжей. Сейчас есть потребность в волонтерах для доставки лекарств больным, работы в контактных центрах поликлиник и на входе в них", - прокомментировал ситуацию глава регионального Минздрава Александр Гашков.
 
Ульяновская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Алексей Русских
 
 
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