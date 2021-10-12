https://ria.ru/20211012/afganistan-1754182967.html

Ситуация в Афганистане несет угрозы безопасности России, заявили в Совбезе

Ситуация в Афганистане несет угрозы безопасности России, заявили в Совбезе - РИА Новости, 12.10.2021

Ситуация в Афганистане несет угрозы безопасности России, заявили в Совбезе

Ситуация в Афганистане несет угрозу национальной безопасности России, заявил во вторник заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:02

2021-10-12T13:02

2021-10-12T13:10

афганистан

россия

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безопасность

талибан

совет безопасности рф

александр венедиктов

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Ситуация в Афганистане несет угрозу национальной безопасности России, заявил во вторник заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов."Мы вынуждены констатировать, что ситуация в этой стране несет целый ряд серьезнейших угроз не только для региональной безопасности, но, прежде всего, для национальной безопасности нашей страны", - сказал Венедиктов на заседании президиума Российской академии наук."Среди таких угроз… терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков. Сейчас для нас как никогда актуальна массовая миграция, экспорт радикализма, но и незаконная торговля оружием, которая в контексте последних событий может принять совершенно беспрецедентные масштабы", - добавил он.По словам замсекретаря Совбеза, для противодействия этой угрозе необходимо консолидировать усилия как в двустороннем, так и многостороннем форматах, в том числе в рамках ШОС, ОДКБ и СНГ.В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано в РФ террористическим и запрещено) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211012/afganistan-1754170637.html

https://ria.ru/20211012/afganistan-1754133976.html

https://ria.ru/20211012/aziya-1754133636.html

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афганистан, россия, в мире, безопасность, талибан, совет безопасности рф, александр венедиктов