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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211012/afganistan-1754182967.html
Ситуация в Афганистане несет угрозы безопасности России, заявили в Совбезе
Ситуация в Афганистане несет угрозы безопасности России, заявили в Совбезе - РИА Новости, 12.10.2021
Ситуация в Афганистане несет угрозы безопасности России, заявили в Совбезе
Ситуация в Афганистане несет угрозу национальной безопасности России, заявил во вторник заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:02
2021-10-12T13:10
афганистан
россия
в мире
безопасность
талибан
совет безопасности рф
александр венедиктов
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Ситуация в Афганистане несет угрозу национальной безопасности России, заявил во вторник заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов."Мы вынуждены констатировать, что ситуация в этой стране несет целый ряд серьезнейших угроз не только для региональной безопасности, но, прежде всего, для национальной безопасности нашей страны", - сказал Венедиктов на заседании президиума Российской академии наук."Среди таких угроз… терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков. Сейчас для нас как никогда актуальна массовая миграция, экспорт радикализма, но и незаконная торговля оружием, которая в контексте последних событий может принять совершенно беспрецедентные масштабы", - добавил он.По словам замсекретаря Совбеза, для противодействия этой угрозе необходимо консолидировать усилия как в двустороннем, так и многостороннем форматах, в том числе в рамках ШОС, ОДКБ и СНГ.В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано в РФ террористическим и запрещено) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20211012/afganistan-1754170637.html
https://ria.ru/20211012/afganistan-1754133976.html
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афганистан, россия, в мире, безопасность, талибан, совет безопасности рф, александр венедиктов
13:02 12.10.2021 (обновлено: 13:10 12.10.2021)
 
Ситуация в Афганистане несет угрозы безопасности России, заявили в Совбезе

Замсекретаря Совбеза Венедиктов: ситуация в Афганистане несет угрозу безопасности России

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Ситуация в Афганистане несет угрозу национальной безопасности России, заявил во вторник заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.
"Мы вынуждены констатировать, что ситуация в этой стране несет целый ряд серьезнейших угроз не только для региональной безопасности, но, прежде всего, для национальной безопасности нашей страны", - сказал Венедиктов на заседании президиума Российской академии наук.
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"Среди таких угроз… терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков. Сейчас для нас как никогда актуальна массовая миграция, экспорт радикализма, но и незаконная торговля оружием, которая в контексте последних событий может принять совершенно беспрецедентные масштабы", - добавил он.
По словам замсекретаря Совбеза, для противодействия этой угрозе необходимо консолидировать усилия как в двустороннем, так и многостороннем форматах, в том числе в рамках ШОС, ОДКБ и СНГ.
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В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано в РФ террористическим и запрещено) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиАфганистанРоссияВ миреБезопасностьТалибанСовет Безопасности РФАлександр Венедиктов
 
 
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