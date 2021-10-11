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Вице-премьер Чехии назвал идею отстранить Земана от власти "бесчувственной"
Вице-премьер Чехии назвал идею отстранить Земана от власти "бесчувственной" - РИА Новости, 11.10.2021
Вице-премьер Чехии назвал идею отстранить Земана от власти "бесчувственной"
Вице-премьер и глава минпромторга Чехии Карел Гавличек назвал решение членов верхней палаты парламента, сената, провести заседание конституционной комиссии о... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T22:11
2021-10-11T22:11
2021-10-11T22:11
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ПРАГА, 11 окт – РИА Новости. Вице-премьер и глава минпромторга Чехии Карел Гавличек назвал решение членов верхней палаты парламента, сената, провести заседание конституционной комиссии о возможности исполнять полномочия госпитализированным президентом республики Милошем Земаном "преждевременным, бесчувственным и неправильным".Ранее глава данной комиссии Зденек Граба сообщил, что 19 октября будет проведено заседание, на котором сенаторы рассмотрят возможности обеспечения полномочий президента в случае, если ныне госпитализированный Земан не сможет их исполнять.Как заявил Граба журналистам, если бы президент в связи с состоянием здоровья не мог исполнять свои обязанности, деятельность конституционных институтов будет парализована."Поэтому я созвал конституционную комиссию сената для рассмотрения разных вариантов, которые включают, в частности, статью 66 конституции – объявление президента неспособным исполнять свои функции", - сказал Граба."Это было бы преждевременно, бесчувственно и неправильно. Я вижу в этом политическое давление и стремление заявить о себе. Все это очень безвкусно!" - заявил журналистам Гавличек, комментируя слова Грабы.Земан был госпитализирован в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) сразу по окончании встречи утром в воскресенье с премьером Андреем Бабишем. Судя по видеосъемке сетевого издания Novinky, по прибытии в ЦВГ Земан находился в бессознательном состоянии. Однако глава президентской канцелярии Вратислав Минарж позднее заявил журналистам, что Земан просто спал.Директор ЦВГ и лечащий врач президента профессор Мирослав Заворал сообщал, что по его рекомендации Земан госпитализирован и помещен в палату интенсивной терапии. О диагнозе Земана профессор отказался сообщить без согласия пациента.В понедельник сетевое издание Idnes со ссылкой на источники в ЦВГ сообщило, что Земан размещен в анестезиологическо-реанимационном отделении, предназначенном для пациентов в состоянии продолжающегося нарушения одной или нескольких жизненно важных функций, то есть тех, кому угрожает прямая опасность для жизни или отказ жизненно важных функций.Земан был экстренно госпитализирован в ЦВГ и ранее - 14 сентября - и пробыл здесь восемь дней, причем пресс-секретарь президента в первые дни после его госпитализации вместо информации о здоровье главы страны цитировал в Twitter различные псалмы. Затем на сайте Пражского града появилась информация, что врачи провели тщательное медобследование президента: компьютерную томографию, УЗИ, взяли кровь для анализа. Согласно сообщению пресс-службы, данное обследование не выявило никаких заболеваний или каких-то других проблем, которые могли бы угрожать жизни президента. Ранее стало известно, что Земан страдает невропатией, в связи с чем он с весны этого года передвигается в инвалидной коляске.Состояние здоровья 77-летнего президента страны оказалось в последнее время в центре внимания чешской общественности, поскольку Земан должен сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства по итогам выборов в парламент 8-9 октября.
https://ria.ru/20211010/babish-1753902039.html
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в мире, twitter, чехия, милош земан
Вице-премьер Чехии назвал идею отстранить Земана от власти "бесчувственной"
Вице-премьер Чехии Гавличек назвал "бесчувственным" стремление сенаторов отстранить Земана
ПРАГА, 11 окт – РИА Новости.
Вице-премьер и глава минпромторга Чехии
Карел Гавличек назвал решение членов верхней палаты парламента, сената, провести заседание конституционной комиссии о возможности исполнять полномочия госпитализированным президентом республики Милошем Земаном
"преждевременным, бесчувственным и неправильным".
Ранее глава данной комиссии Зденек Граба сообщил, что 19 октября будет проведено заседание, на котором сенаторы рассмотрят возможности обеспечения полномочий президента в случае, если ныне госпитализированный Земан не сможет их исполнять.
Как заявил Граба журналистам, если бы президент в связи с состоянием здоровья не мог исполнять свои обязанности, деятельность конституционных институтов будет парализована.
"Поэтому я созвал конституционную комиссию сената для рассмотрения разных вариантов, которые включают, в частности, статью 66 конституции – объявление президента неспособным исполнять свои функции", - сказал Граба.
"Это было бы преждевременно, бесчувственно и неправильно. Я вижу в этом политическое давление и стремление заявить о себе. Все это очень безвкусно!" - заявил журналистам Гавличек, комментируя слова Грабы.
Земан был госпитализирован в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) сразу по окончании встречи утром в воскресенье с премьером Андреем Бабишем
. Судя по видеосъемке сетевого издания Novinky, по прибытии в ЦВГ Земан находился в бессознательном состоянии. Однако глава президентской канцелярии Вратислав Минарж позднее заявил журналистам, что Земан просто спал.
Директор ЦВГ и лечащий врач президента профессор Мирослав Заворал сообщал, что по его рекомендации Земан госпитализирован и помещен в палату интенсивной терапии. О диагнозе Земана профессор отказался сообщить без согласия пациента.
В понедельник сетевое издание Idnes
со ссылкой на источники в ЦВГ сообщило, что Земан размещен в анестезиологическо-реанимационном отделении, предназначенном для пациентов в состоянии продолжающегося нарушения одной или нескольких жизненно важных функций, то есть тех, кому угрожает прямая опасность для жизни или отказ жизненно важных функций.
Земан был экстренно госпитализирован в ЦВГ и ранее - 14 сентября - и пробыл здесь восемь дней, причем пресс-секретарь президента в первые дни после его госпитализации вместо информации о здоровье главы страны цитировал в Twitter
различные псалмы. Затем на сайте Пражского града появилась информация, что врачи провели тщательное медобследование президента: компьютерную томографию, УЗИ, взяли кровь для анализа. Согласно сообщению пресс-службы, данное обследование не выявило никаких заболеваний или каких-то других проблем, которые могли бы угрожать жизни президента. Ранее стало известно, что Земан страдает невропатией, в связи с чем он с весны этого года передвигается в инвалидной коляске.
Состояние здоровья 77-летнего президента страны оказалось в последнее время в центре внимания чешской общественности, поскольку Земан должен сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства по итогам выборов в парламент 8-9 октября.