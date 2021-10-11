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СМИ рассказали о состоянии Земана
СМИ рассказали о состоянии Земана - РИА Новости, 11.10.2021
СМИ рассказали о состоянии Земана
Президент Чехии Милош Земан находится в анестезиологическо-реанимационном отделении для пациентов, чьим жизням угрожает опасность. Об этом сообщило сетевое... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T17:22
2021-10-11T18:36
чехия
милош земан
в мире
прага
здоровье - общество
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ПРАГА, 11 окт — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан находится в анестезиологическо-реанимационном отделении для пациентов, чьим жизням угрожает опасность. Об этом сообщило сетевое издание Idnes со ссылкой на источники в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге, куда накануне госпитализировали лидера.Как указано в статье, это отделение ЦВГ считается наивысшим уровнем интенсивной терапии."В нем размещаются пациенты в состоянии продолжающегося нарушения одной или нескольких жизненно важных функций, то есть люди, которым угрожает прямая опасность для жизни, или те, у кого неминуем отказ основных жизненно важных функций", — пишет Idnes.В понедельник в пресс-службе госпиталя заявили, что Земан находится "в стабилизированном состоянии".Утром в воскресенье — сразу после встречи с премьером Андреем Бабишем — Земана госпитализировали в ЦВГ. Как следует из видеозаписи сетевого издания Novinky, по прибытии в клинику он находился в бессознательном состоянии. Однако глава президентской канцелярии Вратислав Минарж позднее заявил журналистам, что президент просто спал.Директор ЦВГ и лечащий врач Земана профессор Мирослав Заворал сказал на брифинге, что по его рекомендации пациента поместили в палату интенсивной терапии. Медик не стал называть диагноз без согласия чешского президента.Позднее портал MfD со ссылкой на источники в ЦВГ написал, что врачам удалось стабилизировать состояние Земана; по прогнозам медиков, лечение может занять около трех недель.В середине сентября Земана также госпитализировали в ЦВГ, где он пробыл восемь дней. При этом его пресс-служба долгое время не разглашала эту информацию. Затем на сайте Пражского Града (резиденции президента) появилось сообщение о том, что врачи провели ему компьютерную томографию, УЗИ, взяли кровь для анализа — обследование не выявило никаких заболеваний или проблем со здоровьем.Земан страдает невропатией, из-за этого с весны он передвигается в инвалидной коляске.СМИ пристально следят за состоянием 77-летнего президента, так как ему предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства по итогам выборов в парламент, прошедших 8-9 октября.
https://ria.ru/20211010/zeman-1753879073.html
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чехия, милош земан, в мире, прага, здоровье - общество
17:22 11.10.2021 (обновлено: 18:36 11.10.2021)
 
СМИ рассказали о состоянии Земана

Idnes: Земан находится в больнице в отделении для пациентов с риском для жизни

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПРАГА, 11 окт — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан находится в анестезиологическо-реанимационном отделении для пациентов, чьим жизням угрожает опасность. Об этом сообщило сетевое издание Idnes со ссылкой на источники в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге, куда накануне госпитализировали лидера.
Как указано в статье, это отделение ЦВГ считается наивысшим уровнем интенсивной терапии.
"В нем размещаются пациенты в состоянии продолжающегося нарушения одной или нескольких жизненно важных функций, то есть люди, которым угрожает прямая опасность для жизни, или те, у кого неминуем отказ основных жизненно важных функций", — пишет Idnes.
В понедельник в пресс-службе госпиталя заявили, что Земан находится "в стабилизированном состоянии".
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 13:34
Президента Чехии Земана госпитализировали
Утром в воскресенье — сразу после встречи с премьером Андреем Бабишем — Земана госпитализировали в ЦВГ. Как следует из видеозаписи сетевого издания Novinky, по прибытии в клинику он находился в бессознательном состоянии. Однако глава президентской канцелярии Вратислав Минарж позднее заявил журналистам, что президент просто спал.
Директор ЦВГ и лечащий врач Земана профессор Мирослав Заворал сказал на брифинге, что по его рекомендации пациента поместили в палату интенсивной терапии. Медик не стал называть диагноз без согласия чешского президента.
Позднее портал MfD со ссылкой на источники в ЦВГ написал, что врачам удалось стабилизировать состояние Земана; по прогнозам медиков, лечение может занять около трех недель.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 17:27
В Госдуме прокомментировали поражение Бабиша на выборах в Чехии
В середине сентября Земана также госпитализировали в ЦВГ, где он пробыл восемь дней. При этом его пресс-служба долгое время не разглашала эту информацию. Затем на сайте Пражского Града (резиденции президента) появилось сообщение о том, что врачи провели ему компьютерную томографию, УЗИ, взяли кровь для анализа — обследование не выявило никаких заболеваний или проблем со здоровьем.
Земан страдает невропатией, из-за этого с весны он передвигается в инвалидной коляске.
СМИ пристально следят за состоянием 77-летнего президента, так как ему предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства по итогам выборов в парламент, прошедших 8-9 октября.
Пресс-секретарь президента Чехии Милоша Земана Йиржи Овчачек - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 10:51
Пресс-секретарь Земана прокомментировал публикацию "досье Пандоры"
 
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