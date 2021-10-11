https://ria.ru/20211011/zeman-1754066057.html

СМИ рассказали о состоянии Земана

СМИ рассказали о состоянии Земана - РИА Новости, 11.10.2021

СМИ рассказали о состоянии Земана

Президент Чехии Милош Земан находится в анестезиологическо-реанимационном отделении для пациентов, чьим жизням угрожает опасность. Об этом сообщило сетевое... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T17:22

2021-10-11T17:22

2021-10-11T18:36

чехия

милош земан

в мире

прага

здоровье - общество

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ПРАГА, 11 окт — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан находится в анестезиологическо-реанимационном отделении для пациентов, чьим жизням угрожает опасность. Об этом сообщило сетевое издание Idnes со ссылкой на источники в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге, куда накануне госпитализировали лидера.Как указано в статье, это отделение ЦВГ считается наивысшим уровнем интенсивной терапии."В нем размещаются пациенты в состоянии продолжающегося нарушения одной или нескольких жизненно важных функций, то есть люди, которым угрожает прямая опасность для жизни, или те, у кого неминуем отказ основных жизненно важных функций", — пишет Idnes.В понедельник в пресс-службе госпиталя заявили, что Земан находится "в стабилизированном состоянии".Утром в воскресенье — сразу после встречи с премьером Андреем Бабишем — Земана госпитализировали в ЦВГ. Как следует из видеозаписи сетевого издания Novinky, по прибытии в клинику он находился в бессознательном состоянии. Однако глава президентской канцелярии Вратислав Минарж позднее заявил журналистам, что президент просто спал.Директор ЦВГ и лечащий врач Земана профессор Мирослав Заворал сказал на брифинге, что по его рекомендации пациента поместили в палату интенсивной терапии. Медик не стал называть диагноз без согласия чешского президента.Позднее портал MfD со ссылкой на источники в ЦВГ написал, что врачам удалось стабилизировать состояние Земана; по прогнозам медиков, лечение может занять около трех недель.В середине сентября Земана также госпитализировали в ЦВГ, где он пробыл восемь дней. При этом его пресс-служба долгое время не разглашала эту информацию. Затем на сайте Пражского Града (резиденции президента) появилось сообщение о том, что врачи провели ему компьютерную томографию, УЗИ, взяли кровь для анализа — обследование не выявило никаких заболеваний или проблем со здоровьем.Земан страдает невропатией, из-за этого с весны он передвигается в инвалидной коляске.СМИ пристально следят за состоянием 77-летнего президента, так как ему предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства по итогам выборов в парламент, прошедших 8-9 октября.

https://ria.ru/20211010/zeman-1753879073.html

https://ria.ru/20211010/babish-1753902039.html

https://ria.ru/20211004/chekhiya-1752947830.html

чехия

прага

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чехия, милош земан, в мире, прага, здоровье - общество