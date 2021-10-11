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В офисе Зеленского высказались о возможности его второго срока
В офисе Зеленского высказались о возможности его второго срока - РИА Новости, 11.10.2021
В офисе Зеленского высказались о возможности его второго срока
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович говоря о возможности второго срока Владимира Зеленского заявил, что обещание баллотироваться на один... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T22:57
2021-10-11T22:57
в мире
украина
наши
владимир зеленский
петр порошенко
оппозиционная платформа - за жизнь
алексей арестович
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КИЕВ, 11 окт – РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович говоря о возможности второго срока Владимира Зеленского заявил, что обещание баллотироваться на один срок было озвучено в качестве кандидата в президенты, а не действующего главы государства, ради изменения страны можно пожертвовать имиджем человека, который выполняет свои обещания.Зеленский накануне рассказал, что его старшая дочь не хочет, чтобы он баллотировался на второй срок. По словам Зеленского, его семья сильно пострадала от его президентства. В предвыборный период, будучи кандидатом в президенты, Зеленский говорил, что идет на эту должность только на один срок. Затем, став президентом, он изменил риторику, намекал на второй срок. В начале сентября Зеленский заявил, что лучше выполнит все, что обещал, за один срок и поедет отдыхать."Это (идти на один срок – ред.) пообещал кандидат в президенты, а сейчас он президент и здесь вопрос: не выполнить одно обещание или не выполнить ряд обещаний… Речь идет даже не об обещаниях, а об изменение страны. Если ты до конца одного срока не выполнил то, что задумал, то необходимо пожертвовать своих имиджем, человека, который выполняет свои обещания и пойти выполнить другие", - сказал Арестович в эфире телеканала "Наш".По данным соцопроса, проведенного аналитическим центром "Украинский институт будущего", рейтинг Зеленского с июня по сентябрь вырос до 32%. Второе место разделили бывший президент Петр Порошенко и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко - у обоих по 12% поддержки.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре Зеленский победил, набрав 73,22%.Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.
https://ria.ru/20211006/zelenskiy-1753271846.html
https://ria.ru/20211004/ukraina-1753020589.html
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в мире, украина, наши, владимир зеленский, петр порошенко, оппозиционная платформа - за жизнь, алексей арестович
22:57 11.10.2021
 
В офисе Зеленского высказались о возможности его второго срока

В офисе Зеленского считают, что ему стоит пойти на второй срок ради изменения Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 окт – РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович говоря о возможности второго срока Владимира Зеленского заявил, что обещание баллотироваться на один срок было озвучено в качестве кандидата в президенты, а не действующего главы государства, ради изменения страны можно пожертвовать имиджем человека, который выполняет свои обещания.
Зеленский накануне рассказал, что его старшая дочь не хочет, чтобы он баллотировался на второй срок. По словам Зеленского, его семья сильно пострадала от его президентства. В предвыборный период, будучи кандидатом в президенты, Зеленский говорил, что идет на эту должность только на один срок. Затем, став президентом, он изменил риторику, намекал на второй срок. В начале сентября Зеленский заявил, что лучше выполнит все, что обещал, за один срок и поедет отдыхать.
Пресс-конференция президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 06:04
На Украине отказали Зеленскому в новом президентском сроке
"Это (идти на один срок – ред.) пообещал кандидат в президенты, а сейчас он президент и здесь вопрос: не выполнить одно обещание или не выполнить ряд обещаний… Речь идет даже не об обещаниях, а об изменение страны. Если ты до конца одного срока не выполнил то, что задумал, то необходимо пожертвовать своих имиджем, человека, который выполняет свои обещания и пойти выполнить другие", - сказал Арестович в эфире телеканала "Наш".
По данным соцопроса, проведенного аналитическим центром "Украинский институт будущего", рейтинг Зеленского с июня по сентябрь вырос до 32%. Второе место разделили бывший президент Петр Порошенко и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко - у обоих по 12% поддержки.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре Зеленский победил, набрав 73,22%.
Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Львовской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 16:24
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В миреУкраинаНашиВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоОппозиционная платформа - За жизньАлексей Арестович
 
 
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