https://ria.ru/20211011/zapiska-1754017104.html
Источник: у выпавшей с детьми из окна москвички нашли предсмертную записку
Источник: у выпавшей с детьми из окна москвички нашли предсмертную записку - РИА Новости, 11.10.2021
Источник: у выпавшей с детьми из окна москвички нашли предсмертную записку
Женщина, которая с двумя детьми выпала из окна дома на севере Москвы, оставила предсмертную записку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:05
2021-10-11T14:05
2021-10-11T15:35
происшествия
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Женщина, которая с двумя детьми выпала из окна дома на севере Москвы, оставила предсмертную записку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В ней говорилось, что она никого не винит", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что, по предварительной информации, она была психически нездорова.Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что около жилого дома на улице Левобережной были обнаружены тела женщины 1987 года рождения и двух детей 2018 и 2021 года рождения. Как рассказал РИА Новости источник, они жили на 17-м этаже.СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух малолетних". Назначена посмертная психиатрическая экспертиза.
https://ria.ru/20211011/dom-1754005222.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:05 11.10.2021 (обновлено: 15:35 11.10.2021)
Источник: у выпавшей с детьми из окна москвички нашли предсмертную записку
Источник: у выпавшей из окна с двумя детьми москвички нашли предсмертную записку