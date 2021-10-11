https://ria.ru/20211011/zapiska-1754017104.html

Источник: у выпавшей с детьми из окна москвички нашли предсмертную записку

Источник: у выпавшей с детьми из окна москвички нашли предсмертную записку - РИА Новости, 11.10.2021

Источник: у выпавшей с детьми из окна москвички нашли предсмертную записку

Женщина, которая с двумя детьми выпала из окна дома на севере Москвы, оставила предсмертную записку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T14:05

2021-10-11T14:05

2021-10-11T15:35

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Женщина, которая с двумя детьми выпала из окна дома на севере Москвы, оставила предсмертную записку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В ней говорилось, что она никого не винит", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что, по предварительной информации, она была психически нездорова.Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что около жилого дома на улице Левобережной были обнаружены тела женщины 1987 года рождения и двух детей 2018 и 2021 года рождения. Как рассказал РИА Новости источник, они жили на 17-м этаже.СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух малолетних". Назначена посмертная психиатрическая экспертиза.

https://ria.ru/20211011/dom-1754005222.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия