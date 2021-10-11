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Источник: у выпавшей с детьми из окна москвички нашли предсмертную записку
Источник: у выпавшей с детьми из окна москвички нашли предсмертную записку - РИА Новости, 11.10.2021
Источник: у выпавшей с детьми из окна москвички нашли предсмертную записку
Женщина, которая с двумя детьми выпала из окна дома на севере Москвы, оставила предсмертную записку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.10.2021
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происшествия
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Женщина, которая с двумя детьми выпала из окна дома на севере Москвы, оставила предсмертную записку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В ней говорилось, что она никого не винит", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что, по предварительной информации, она была психически нездорова.Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что около жилого дома на улице Левобережной были обнаружены тела женщины 1987 года рождения и двух детей 2018 и 2021 года рождения. Как рассказал РИА Новости источник, они жили на 17-м этаже.СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух малолетних". Назначена посмертная психиатрическая экспертиза.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:05 11.10.2021 (обновлено: 15:35 11.10.2021)
 
Источник: у выпавшей с детьми из окна москвички нашли предсмертную записку

Источник: у выпавшей из окна с двумя детьми москвички нашли предсмертную записку

© РИА Новости / Валерий МельниковЖилой дом на улице Левобережной в Москве, где были обнаружены тела женщины и двух детей
Жилой дом на улице Левобережной в Москве, где были обнаружены тела женщины и двух детей - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Женщина, которая с двумя детьми выпала из окна дома на севере Москвы, оставила предсмертную записку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В ней говорилось, что она никого не винит", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по предварительной информации, она была психически нездорова.
Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что около жилого дома на улице Левобережной были обнаружены тела женщины 1987 года рождения и двух детей 2018 и 2021 года рождения. Как рассказал РИА Новости источник, они жили на 17-м этаже.
СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух малолетних". Назначена посмертная психиатрическая экспертиза.
Кадры у дома на севере Москвы, где из окна выпала женщина с двумя детьми - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 13:23
Жильцы рассказали о доме в Москве, из которого выпала женщина с детьми
 
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