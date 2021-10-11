https://ria.ru/20211011/zaderzhanie-1753989244.html
Источник сообщил о задержании в Турции шести россиян
Источник сообщил о задержании в Турции шести россиян - РИА Новости, 11.10.2021
Источник сообщил о задержании в Турции шести россиян
Шесть человек, задержанные в Турции по подозрению в подготовке атак на иностранцев, — россияне, заявил РИА Новости источник в полиции республики. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:30
2021-10-11T12:30
2021-10-11T13:21
турция
в мире
чеченская республика (чечня)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/09/1753802492_0:29:3068:1755_1920x0_80_0_0_d2ffe8e1cccf20285097b0f926f7df2e.jpg
АНКАРА, 11 окт — РИА Новости. Шесть человек, задержанные в Турции по подозрению в подготовке атак на иностранцев, — россияне, заявил РИА Новости источник в полиции республики."Выходцы из Чечни", — уточнил он.В субботу телеканал CNN Türk сообщил о задержаниях со ссылкой на свои источники. По данным СМИ, помимо атак, речь идет о шпионаже; при обыске у злоумышленников нашли оружие и российские паспорта.Официальным подтверждением информации от правоохранительных органов Турции РИА Новости не располагают.Также в четверг в Анкаре задержали боевика "Исламского государства"* с российским гражданством, передавал телеканал NTV.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20211010/shpionazh-1753851910.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/09/1753802492_0:0:2648:1986_1920x0_80_0_0_53f4515aecc6665a32f9336394586b8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, чеченская республика (чечня), россия
12:30 11.10.2021 (обновлено: 13:21 11.10.2021)
Источник сообщил о задержании в Турции шести россиян
Источник сообщил о задержании в Турции шести россиян по подозрению в шпионаже