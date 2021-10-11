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Источник сообщил о задержании в Турции шести россиян
Источник сообщил о задержании в Турции шести россиян - РИА Новости, 11.10.2021
Источник сообщил о задержании в Турции шести россиян
Шесть человек, задержанные в Турции по подозрению в подготовке атак на иностранцев, — россияне, заявил РИА Новости источник в полиции республики. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:30
2021-10-11T13:21
турция
в мире
чеченская республика (чечня)
россия
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АНКАРА, 11 окт — РИА Новости. Шесть человек, задержанные в Турции по подозрению в подготовке атак на иностранцев, — россияне, заявил РИА Новости источник в полиции республики."Выходцы из Чечни", — уточнил он.В субботу телеканал CNN Türk сообщил о задержаниях со ссылкой на свои источники. По данным СМИ, помимо атак, речь идет о шпионаже; при обыске у злоумышленников нашли оружие и российские паспорта.Официальным подтверждением информации от правоохранительных органов Турции РИА Новости не располагают.Также в четверг в Анкаре задержали боевика "Исламского государства"* с российским гражданством, передавал телеканал NTV.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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турция
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турция, в мире, чеченская республика (чечня), россия
12:30 11.10.2021 (обновлено: 13:21 11.10.2021)
 
Источник сообщил о задержании в Турции шести россиян

Источник сообщил о задержании в Турции шести россиян по подозрению в шпионаже

© AFP 2021 / Ozan KoseТурецкие полицейские в Стамбуле
Турецкие полицейские в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© AFP 2021 / Ozan Kose
Читать ria.ru в
АНКАРА, 11 окт — РИА Новости. Шесть человек, задержанные в Турции по подозрению в подготовке атак на иностранцев, — россияне, заявил РИА Новости источник в полиции республики.
"Выходцы из Чечни", — уточнил он.
В субботу телеканал CNN Türk сообщил о задержаниях со ссылкой на свои источники. По данным СМИ, помимо атак, речь идет о шпионаже; при обыске у злоумышленников нашли оружие и российские паспорта.
Официальным подтверждением информации от правоохранительных органов Турции РИА Новости не располагают.
Также в четверг в Анкаре задержали боевика "Исламского государства"* с российским гражданством, передавал телеканал NTV.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 07:10
Болгарский суд оставил под арестом россиянина, подозреваемого в шпионаже
 
ТурцияВ миреЧеченская республика (Чечня)Россия
 
 
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