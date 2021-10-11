https://ria.ru/20211011/zaderzhanie-1753989244.html

Источник сообщил о задержании в Турции шести россиян

Источник сообщил о задержании в Турции шести россиян - РИА Новости, 11.10.2021

Источник сообщил о задержании в Турции шести россиян

Шесть человек, задержанные в Турции по подозрению в подготовке атак на иностранцев, — россияне, заявил РИА Новости источник в полиции республики. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T12:30

2021-10-11T12:30

2021-10-11T13:21

турция

в мире

чеченская республика (чечня)

россия

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АНКАРА, 11 окт — РИА Новости. Шесть человек, задержанные в Турции по подозрению в подготовке атак на иностранцев, — россияне, заявил РИА Новости источник в полиции республики."Выходцы из Чечни", — уточнил он.В субботу телеканал CNN Türk сообщил о задержаниях со ссылкой на свои источники. По данным СМИ, помимо атак, речь идет о шпионаже; при обыске у злоумышленников нашли оружие и российские паспорта.Официальным подтверждением информации от правоохранительных органов Турции РИА Новости не располагают.Также в четверг в Анкаре задержали боевика "Исламского государства"* с российским гражданством, передавал телеканал NTV.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20211010/shpionazh-1753851910.html

турция

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, в мире, чеченская республика (чечня), россия