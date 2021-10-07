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В Турции задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом
В Турции задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом - РИА Новости, 07.10.2021
В Турции задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом
В Анкаре задержали боевика "Исламского государства"* с российским гражданством, передает телеканал NTV. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T10:19
2021-10-07T11:38
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АНКАРА, 7 окт — РИА Новости. В Анкаре задержали боевика "Исламского государства"* с российским гражданством, передает телеканал NTV.Имя и фамилия не сообщаются, известны лишь инициалы — А.Р. По данным СМИ, мужчина находился в розыске по красному бюллетеню Интерпола.Других подробностей пока нет.В мае этого года турецкая полиция задержала одну из ключевых фигур в окружении главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, ликвидированного два года назад. До этого стало известно об аресте 25 родственников бывшего лидера террористов.Основные силы и главные члены ИГ* уничтожены во время военных операций в Сирии и Ираке. На счету группировки десятки крупных атак по всему миру, убийства мирных жителей и пленных, уничтожение древних памятников культуры. * Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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в мире, анкара, интерпол, россия
10:19 07.10.2021 (обновлено: 11:38 07.10.2021)
 
В Турции задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом

В Анкаре задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом за причастность к ИГ*

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники полиции Турции
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Читать ria.ru в
АНКАРА, 7 окт — РИА Новости. В Анкаре задержали боевика "Исламского государства"* с российским гражданством, передает телеканал NTV.
Имя и фамилия не сообщаются, известны лишь инициалы — А.Р. По данным СМИ, мужчина находился в розыске по красному бюллетеню Интерпола.
Других подробностей пока нет.
В мае этого года турецкая полиция задержала одну из ключевых фигур в окружении главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, ликвидированного два года назад. До этого стало известно об аресте 25 родственников бывшего лидера террористов.
Основные силы и главные члены ИГ* уничтожены во время военных операций в Сирии и Ираке. На счету группировки десятки крупных атак по всему миру, убийства мирных жителей и пленных, уничтожение древних памятников культуры.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Усама бен Ладен во время пресс-конференции в Афганистане. 1998 год - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
2 мая, 08:00
Бен Ладен — это миф. Как ликвидировали "террориста номер один"
 
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