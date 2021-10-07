https://ria.ru/20211007/zaderzhanie-1753458376.html

В Турции задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом

В Турции задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом - РИА Новости, 07.10.2021

В Турции задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом

В Анкаре задержали боевика "Исламского государства"* с российским гражданством, передает телеканал NTV. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T10:19

2021-10-07T10:19

2021-10-07T11:38

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анкара

интерпол

россия

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АНКАРА, 7 окт — РИА Новости. В Анкаре задержали боевика "Исламского государства"* с российским гражданством, передает телеканал NTV.Имя и фамилия не сообщаются, известны лишь инициалы — А.Р. По данным СМИ, мужчина находился в розыске по красному бюллетеню Интерпола.Других подробностей пока нет.В мае этого года турецкая полиция задержала одну из ключевых фигур в окружении главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, ликвидированного два года назад. До этого стало известно об аресте 25 родственников бывшего лидера террористов.Основные силы и главные члены ИГ* уничтожены во время военных операций в Сирии и Ираке. На счету группировки десятки крупных атак по всему миру, убийства мирных жителей и пленных, уничтожение древних памятников культуры. * Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20210502/terrorizm-1730560284.html

анкара

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2021

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в мире, анкара, интерпол, россия