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В Ираке сообщили о задержании "заместителя" аль-Багдади
В Ираке сообщили о задержании "заместителя" аль-Багдади - РИА Новости, 11.10.2021
В Ираке сообщили о задержании "заместителя" аль-Багдади
Иракские силовики задержали "заместителя" ликвидированного в 2019 году главаря террористической группировки "Исламское государство"*, сообщил в понедельник... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T10:54
2021-10-11T10:54
2021-10-11T10:54
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КАИР, 11 окт – РИА Новости. Иракские силовики задержали "заместителя" ликвидированного в 2019 году главаря террористической группировки "Исламское государство"*, сообщил в понедельник премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи."Разведка осуществила одну из сложнейших операций за пределами Ирака, задержав Сами Джасима – контролера финансов в ИГ* и заместителя покойного главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади", - написал аль-Каземи в Twitter.При этом Джасим является и "приближенным к нынешнему главарю ИГ* – Абдалле Кардашу", отмечается в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы органов безопасности Ирака. В какой именно стране был задержан Джасим, не уточняется.О ликвидации аль-Багдади в результате спецоперации спецназа США в провинции Идлиб в Сирии объявил в октябре 2019 года американский президент Дональд Трамп. Он поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации аль-Багдади.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, сирия, дональд трамп, исламское государство, россия, мустафа аль-каземи
В Ираке сообщили о задержании "заместителя" аль-Багдади
Премьер Ирака аль-Каземи сообщил о задержании "заместителя" аль-Багдади Сами Джасима