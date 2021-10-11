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В Ираке сообщили о задержании "заместителя" аль-Багдади
В Ираке сообщили о задержании "заместителя" аль-Багдади - РИА Новости, 11.10.2021
В Ираке сообщили о задержании "заместителя" аль-Багдади
Иракские силовики задержали "заместителя" ликвидированного в 2019 году главаря террористической группировки "Исламское государство"*, сообщил в понедельник... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T10:54
2021-10-11T10:54
в мире
сша
сирия
дональд трамп
исламское государство
россия
мустафа аль-каземи
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КАИР, 11 окт – РИА Новости. Иракские силовики задержали "заместителя" ликвидированного в 2019 году главаря террористической группировки "Исламское государство"*, сообщил в понедельник премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи."Разведка осуществила одну из сложнейших операций за пределами Ирака, задержав Сами Джасима – контролера финансов в ИГ* и заместителя покойного главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади", - написал аль-Каземи в Twitter.При этом Джасим является и "приближенным к нынешнему главарю ИГ* – Абдалле Кардашу", отмечается в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы органов безопасности Ирака. В какой именно стране был задержан Джасим, не уточняется.О ликвидации аль-Багдади в результате спецоперации спецназа США в провинции Идлиб в Сирии объявил в октябре 2019 года американский президент Дональд Трамп. Он поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации аль-Багдади.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, сирия, дональд трамп, исламское государство, россия, мустафа аль-каземи
10:54 11.10.2021
 
В Ираке сообщили о задержании "заместителя" аль-Багдади

Премьер Ирака аль-Каземи сообщил о задержании "заместителя" аль-Багдади Сами Джасима

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБоец спецподразделения по борьбе с терроризмом на улице Багдада
Боец спецподразделения по борьбе с терроризмом на улице Багдада - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАИР, 11 окт – РИА Новости. Иракские силовики задержали "заместителя" ликвидированного в 2019 году главаря террористической группировки "Исламское государство"*, сообщил в понедельник премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи.
"Разведка осуществила одну из сложнейших операций за пределами Ирака, задержав Сами Джасима – контролера финансов в ИГ* и заместителя покойного главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади", - написал аль-Каземи в Twitter.
При этом Джасим является и "приближенным к нынешнему главарю ИГ* – Абдалле Кардашу", отмечается в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы органов безопасности Ирака. В какой именно стране был задержан Джасим, не уточняется.
О ликвидации аль-Багдади в результате спецоперации спецназа США в провинции Идлиб в Сирии объявил в октябре 2019 года американский президент Дональд Трамп. Он поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации аль-Багдади.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Военнослужащий на улице Багдада - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 08:51
СМИ: в Багдаде обстреляли район, где находится посольство США
 
В миреСШАСирияДональд ТрампИсламское государствоРоссияМустафа аль-Каземи
 
 
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