https://ria.ru/20211011/whatsapp-1754024857.html
В WhatsApp изменятся голосовые сообщения
В WhatsApp изменятся голосовые сообщения - РИА Новости, 11.10.2021
В WhatsApp изменятся голосовые сообщения
Популярный мессенджер WhatsApp обзаведется удобной опцией для тех, кто часто записывает голосовые сообщения. Об этом сообщает WABetaInfo. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:37
2021-10-11T14:37
2021-10-11T14:38
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Популярный мессенджер WhatsApp обзаведется удобной опцией для тех, кто часто записывает голосовые сообщения. Об этом сообщает WABetaInfo.Пользователи получат возможность приостанавливать голосовые сообщения во время их записи. Эта функция позволит поместить сообщение в одну запись, не заставляя записывать новое, тем самым засыпая собеседниками уведомлениями.В интерфейс записи Голосового сообщения будет добавлена кнопка пауза, при нажатии на которую запись немедленно останавливается. Пока подобного элемента интерфейса не было.Функция приостановки голосовых записей WhatsApp доступна лишь бета-тестерам приложения на iOS. Функция для Android находится в разработке. Позже она станет доступна в релизной версии приложения.
https://ria.ru/20210916/whatsapp-1750356424.html
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