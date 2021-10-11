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Наука
https://ria.ru/20211011/whatsapp-1754024857.html
В WhatsApp изменятся голосовые сообщения
В WhatsApp изменятся голосовые сообщения - РИА Новости, 11.10.2021
В WhatsApp изменятся голосовые сообщения
Популярный мессенджер WhatsApp обзаведется удобной опцией для тех, кто часто записывает голосовые сообщения. Об этом сообщает WABetaInfo. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:37
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Популярный мессенджер WhatsApp обзаведется удобной опцией для тех, кто часто записывает голосовые сообщения. Об этом сообщает WABetaInfo.Пользователи получат возможность приостанавливать голосовые сообщения во время их записи. Эта функция позволит поместить сообщение в одну запись, не заставляя записывать новое, тем самым засыпая собеседниками уведомлениями.В интерфейс записи Голосового сообщения будет добавлена кнопка пауза, при нажатии на которую запись немедленно останавливается. Пока подобного элемента интерфейса не было.Функция приостановки голосовых записей WhatsApp доступна лишь бета-тестерам приложения на iOS. Функция для Android находится в разработке. Позже она станет доступна в релизной версии приложения.
https://ria.ru/20210916/whatsapp-1750356424.html
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технологии, apple ios, google android, whatsapp inc.
14:37 11.10.2021 (обновлено: 14:38 11.10.2021)
 

В WhatsApp изменятся голосовые сообщения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Популярный мессенджер WhatsApp обзаведется удобной опцией для тех, кто часто записывает голосовые сообщения. Об этом сообщает WABetaInfo.
Пользователи получат возможность приостанавливать голосовые сообщения во время их записи. Эта функция позволит поместить сообщение в одну запись, не заставляя записывать новое, тем самым засыпая собеседниками уведомлениями.
В интерфейс записи Голосового сообщения будет добавлена кнопка пауза, при нажатии на которую запись немедленно останавливается. Пока подобного элемента интерфейса не было.
Функция приостановки голосовых записей WhatsApp доступна лишь бета-тестерам приложения на iOS. Функция для Android находится в разработке. Позже она станет доступна в релизной версии приложения.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 16:01Наука
В WhatsApp появится новая функция
 
НаукаТехнологииApple iOSGoogle AndroidWhatsApp Inc.
 
 
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