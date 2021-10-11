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Минтруд подготовил список стимулирующих выплат для медиков
Минтруд подготовил список стимулирующих выплат для медиков - РИА Новости, 11.10.2021
Минтруд подготовил список стимулирующих выплат для медиков
Минтруд подготовил единый перечень стимулирующих выплат для медиков, который будут использовать в пилотном проекте по созданию отраслевой системы оплаты труда... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T10:16
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общество
севастополь
тамбовская область
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Минтруд подготовил единый перечень стимулирующих выплат для медиков, который будут использовать в пилотном проекте по созданию отраслевой системы оплаты труда. Он опубликован на портале нормативно-правовых актов.Согласно инициативе, надбавка за работу в выездных бригадах составит 60 процентов должностного оклада, а за работу в сельской местности — в размере 25 процентов. Дополнительные средства также предусмотрены за работу в госпиталях ветеранов войн и домах ребенка (20 процентов оклада), за наставничество (15 процентов). Также предусмотрено несколько других видов вознаграждений.Ранее Минтруд и Минздрав представили на общественное обсуждение проект с параметрами отраслевой системы оплаты труда медицинских работников в семи пилотных регионах — Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях, Якутии и Севастополе. Он начнется в декабре и продлится до конца марта 2022 года.
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общество, севастополь, тамбовская область, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
10:16 11.10.2021 (обновлено: 11:20 11.10.2021)
 
Минтруд подготовил список стимулирующих выплат для медиков

Минтруд подготовил единый перечень выплат стимулирующего характера для медиков

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Минтруд подготовил единый перечень стимулирующих выплат для медиков, который будут использовать в пилотном проекте по созданию отраслевой системы оплаты труда. Он опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Согласно инициативе, надбавка за работу в выездных бригадах составит 60 процентов должностного оклада, а за работу в сельской местности — в размере 25 процентов.
Дополнительные средства также предусмотрены за работу в госпиталях ветеранов войн и домах ребенка (20 процентов оклада), за наставничество (15 процентов). Также предусмотрено несколько других видов вознаграждений.
Ранее Минтруд и Минздрав представили на общественное обсуждение проект с параметрами отраслевой системы оплаты труда медицинских работников в семи пилотных регионах — Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях, Якутии и Севастополе.
Он начнется в декабре и продлится до конца марта 2022 года.
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ОбществоСевастопольТамбовская областьМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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