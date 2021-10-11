https://ria.ru/20211011/vyplaty-1753958843.html

Минтруд подготовил список стимулирующих выплат для медиков

Минтруд подготовил список стимулирующих выплат для медиков - РИА Новости, 11.10.2021

Минтруд подготовил список стимулирующих выплат для медиков

Минтруд подготовил единый перечень стимулирующих выплат для медиков, который будут использовать в пилотном проекте по созданию отраслевой системы оплаты труда... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T10:16

2021-10-11T10:16

2021-10-11T11:20

общество

севастополь

тамбовская область

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746269521_0:75:3049:1790_1920x0_80_0_0_0811f4d6196fc03c9ec18c514a3a08d7.jpg

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Минтруд подготовил единый перечень стимулирующих выплат для медиков, который будут использовать в пилотном проекте по созданию отраслевой системы оплаты труда. Он опубликован на портале нормативно-правовых актов.Согласно инициативе, надбавка за работу в выездных бригадах составит 60 процентов должностного оклада, а за работу в сельской местности — в размере 25 процентов. Дополнительные средства также предусмотрены за работу в госпиталях ветеранов войн и домах ребенка (20 процентов оклада), за наставничество (15 процентов). Также предусмотрено несколько других видов вознаграждений.Ранее Минтруд и Минздрав представили на общественное обсуждение проект с параметрами отраслевой системы оплаты труда медицинских работников в семи пилотных регионах — Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях, Якутии и Севастополе. Он начнется в декабре и продлится до конца марта 2022 года.

https://ria.ru/20210929/vaktsinatsiya-1752286508.html

севастополь

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, севастополь, тамбовская область, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)