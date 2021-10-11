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Минтруд подготовил перечень компенсационных выплат для медиков
Минтруд подготовил перечень компенсационных выплат для медиков - РИА Новости, 11.10.2021
Минтруд подготовил перечень компенсационных выплат для медиков
Минтруд России подготовил перечень компенсационных выплат медицинским работникам, который будет использоваться в рамках пилотного проекта, сообщается на... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T10:02
2021-10-11T10:14
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
здоровье - общество
восточная сибирь
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минтруд России подготовил перечень компенсационных выплат медицинским работникам, который будет использоваться в рамках пилотного проекта, сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Единый перечень выплат компенсационного характера, размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера: выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями: районные коэффициенты; коэффициенты за работу в пустынных безводных местностях; коэффициенты за работу в высокогорных районах; процентные надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севере и приравненных к ним местностях; процентные надбавки к заработной плате за работу в южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока", - говорится в проекте документа.Кроме того, предлагается предусмотреть компенсационные выплаты медикам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда. В частности, предлагается повышение оплаты труда по результатам спецоценки условий труда; повышение оплаты труда медработникам, оказывающим противотуберкулезную помощь; медикам, проводящим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также тем, чья работа связана с материалами, содержащими ВИЧ; повышение оплаты труда медицинским работникам, участвующим в оказании психиатрической помощи."Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: повышение оплаты труда за работу в ночное время; повышение оплаты труда за сверхурочную работу; повышение оплаты труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни", - говорится в проекте.А также доплаты за совмещение должностей, расширение зон обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от собственных.В частности, повышение оплаты труда медикам, участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, предлагается установить в размере 40% от должностного оклада; а медработникам, проводящим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также работающим с материалами, содержащими ВИЧ, - в размере 60% от должностного оклада. Также предлагается установить надбавку в размере 30% от оклада медработникам, оказывающим психиатрическую помощь.
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), здоровье - общество, восточная сибирь, россия
10:02 11.10.2021 (обновлено: 10:14 11.10.2021)
 
Минтруд подготовил перечень компенсационных выплат для медиков

Минтруд подготовил единый перечень компенсационных выплат медицинским работникам

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минтруд России подготовил перечень компенсационных выплат медицинским работникам, который будет использоваться в рамках пилотного проекта, сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Единый перечень выплат компенсационного характера, размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера: выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями: районные коэффициенты; коэффициенты за работу в пустынных безводных местностях; коэффициенты за работу в высокогорных районах; процентные надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севере и приравненных к ним местностях; процентные надбавки к заработной плате за работу в южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока", - говорится в проекте документа.
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Кроме того, предлагается предусмотреть компенсационные выплаты медикам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда. В частности, предлагается повышение оплаты труда по результатам спецоценки условий труда; повышение оплаты труда медработникам, оказывающим противотуберкулезную помощь; медикам, проводящим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также тем, чья работа связана с материалами, содержащими ВИЧ; повышение оплаты труда медицинским работникам, участвующим в оказании психиатрической помощи.
"Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: повышение оплаты труда за работу в ночное время; повышение оплаты труда за сверхурочную работу; повышение оплаты труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни", - говорится в проекте.
А также доплаты за совмещение должностей, расширение зон обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от собственных.
В частности, повышение оплаты труда медикам, участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, предлагается установить в размере 40% от должностного оклада; а медработникам, проводящим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также работающим с материалами, содержащими ВИЧ, - в размере 60% от должностного оклада. Также предлагается установить надбавку в размере 30% от оклада медработникам, оказывающим психиатрическую помощь.
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