https://ria.ru/20211011/vymogatelstvo-1754034834.html

Липецкий полицейский вымогал 20 тысяч рублей, чтобы прекратить избиение

Липецкий полицейский вымогал 20 тысяч рублей, чтобы прекратить избиение - РИА Новости, 11.10.2021

Липецкий полицейский вымогал 20 тысяч рублей, чтобы прекратить избиение

Полицейский избивал жителя Липецка в служебном кабинете и за его пределами, а затем стал вымогать у него 20 тысяч рублей - во столько он оценил прекращение... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T15:16

2021-10-11T15:16

2021-10-11T15:17

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ВОРОНЕЖ, 11 окт - РИА Новости. Полицейский избивал жителя Липецка в служебном кабинете и за его пределами, а затем стал вымогать у него 20 тысяч рублей - во столько он оценил прекращение экзекуции, сообщает управление СК РФ по региону.По данным следствия, 7 октября сотрудник полиции, специализирующийся на раскрытии преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, совершил "явно выходящие за пределы должностных полномочий" действия."Находясь на территории садоводческого товарищества "Металлург-3" в рамках проверки сообщения о возможном мошенничестве, подверг избиению жителя Липецка, нанеся ему удары руками и ногами по голове. После чего доставил его в отдел полиции, где продолжил избиение в служебном кабинете. Под угрозой дальнейшего причинения телесных повреждений стал вымогать у него денежные средства в сумме 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Преступление следствием было выявлено во взаимодействии с сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Липецкой области. В отношении сотрудника полиции возбуждено дело в превышении должностных полномочий с применением насилия. Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

https://ria.ru/20210203/pyanstvo-1595896529.html

https://ria.ru/20210928/sanitary-1752223192.html

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происшествия, липецк, липецкая область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия