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В Париже анонсировали встречу глав МИД стран "нормандского формата"
В Париже анонсировали встречу глав МИД стран "нормандского формата" - РИА Новости, 11.10.2021
В Париже анонсировали встречу глав МИД стран "нормандского формата"
Елисейский дворец сообщил, что Париж, Берлин, Москва и Киев договорились об организации встречи глав МИД "нормандской четверки" в ближайшие недели. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T23:11
2021-10-11T23:16
в мире
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париж
германия
франция
россия
киев
владимир путин
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ПАРИЖ, 11 окт - РИА Новости. Елисейский дворец сообщил, что Париж, Берлин, Москва и Киев договорились об организации встречи глав МИД "нормандской четверки" в ближайшие недели.Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник провели телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным, отмечается в коммюнике Елисейского дворца."Эти два трёхсторонних разговора позволили подвести итоги по мерам, одобренным на парижском саммите в нормандском формате в декабре 2019 года в рамках, установленных минскими договоренностями", - отмечается в коммюнике."Стороны согласились с необходимостью работать над полным выполнением выводов (парижского саммита) и с этой целью договорились об организации в ближайшие недели встречи на министерском уровне между Францией, Германией, Россией и Украиной", - сказано в документе.
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в мире, украина, париж, германия, франция, россия, киев, владимир путин, ангела меркель, владимир зеленский
23:11 11.10.2021 (обновлено: 23:16 11.10.2021)
 
В Париже анонсировали встречу глав МИД стран "нормандского формата"

Елисейский дворец: встреча глав МИД "нормандского формата" может пройти в ближайшие недели

© Fotolia / fanfanЕлисейский дворец
Елисейский дворец - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Fotolia / fanfan
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ПАРИЖ, 11 окт - РИА Новости. Елисейский дворец сообщил, что Париж, Берлин, Москва и Киев договорились об организации встречи глав МИД "нормандской четверки" в ближайшие недели.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник провели телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным, отмечается в коммюнике Елисейского дворца.
"Эти два трёхсторонних разговора позволили подвести итоги по мерам, одобренным на парижском саммите в нормандском формате в декабре 2019 года в рамках, установленных минскими договоренностями", - отмечается в коммюнике.
"Стороны согласились с необходимостью работать над полным выполнением выводов (парижского саммита) и с этой целью договорились об организации в ближайшие недели встречи на министерском уровне между Францией, Германией, Россией и Украиной", - сказано в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 20:38
Путин, Меркель и Макрон обсудили целесообразность "нормандского" саммита
 
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