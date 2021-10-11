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В Париже анонсировали встречу глав МИД стран "нормандского формата"
В Париже анонсировали встречу глав МИД стран "нормандского формата" - РИА Новости, 11.10.2021
В Париже анонсировали встречу глав МИД стран "нормандского формата"
Елисейский дворец сообщил, что Париж, Берлин, Москва и Киев договорились об организации встречи глав МИД "нормандской четверки" в ближайшие недели. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T23:11
2021-10-11T23:11
2021-10-11T23:16
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ПАРИЖ, 11 окт - РИА Новости. Елисейский дворец сообщил, что Париж, Берлин, Москва и Киев договорились об организации встречи глав МИД "нормандской четверки" в ближайшие недели.Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник провели телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным, отмечается в коммюнике Елисейского дворца."Эти два трёхсторонних разговора позволили подвести итоги по мерам, одобренным на парижском саммите в нормандском формате в декабре 2019 года в рамках, установленных минскими договоренностями", - отмечается в коммюнике."Стороны согласились с необходимостью работать над полным выполнением выводов (парижского саммита) и с этой целью договорились об организации в ближайшие недели встречи на министерском уровне между Францией, Германией, Россией и Украиной", - сказано в документе.
https://ria.ru/20211011/putin-1754098888.html
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в мире, украина, париж, германия, франция, россия, киев, владимир путин, ангела меркель, владимир зеленский
23:11 11.10.2021 (обновлено: 23:16 11.10.2021)
В Париже анонсировали встречу глав МИД стран "нормандского формата"
Елисейский дворец: встреча глав МИД "нормандского формата" может пройти в ближайшие недели