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Источник сообщил дату встречи Козака и Нуланд
Источник сообщил дату встречи Козака и Нуланд - РИА Новости, 11.10.2021
Источник сообщил дату встречи Козака и Нуланд
Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак встретится с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд 13 октября, сообщил РИА Новости РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:15
2021-10-11T12:54
политика
россия
сша
дмитрий козак
виктория нуланд
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак встретится с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд 13 октября, сообщил РИА Новости источник в администрации президента.Нуланд в понедельник прибудет в Москву с трехдневным визитом. Вашингтон запросил переговоры с высокопоставленными российскими дипломатами, в том числе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым. Госдеп не стал подробно раскрывать программу визита, сообщив лишь, что Нуланд планирует обсудить вопросы двусторонней, региональной и глобальной повесток.Она считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019 года Нуланд находилась в "черном списке" Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
https://ria.ru/20211009/nuland-1753779260.html
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политика, россия, сша, дмитрий козак, виктория нуланд, санкции в отношении россии
12:15 11.10.2021 (обновлено: 12:54 11.10.2021)
 
Источник сообщил дату встречи Козака и Нуланд

Источник: Козак встретится с Нуланд в Москве 13 октября

© AP Photo / Ivan SekretarevПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Москве. Май 2016 года
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Москве. Май 2016 года - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© AP Photo / Ivan Sekretarev
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак встретится с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд 13 октября, сообщил РИА Новости источник в администрации президента.
Нуланд в понедельник прибудет в Москву с трехдневным визитом. Вашингтон запросил переговоры с высокопоставленными российскими дипломатами, в том числе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 01:59
МИД подтвердил информацию об официальном визите Нуланд в Москву
Госдеп не стал подробно раскрывать программу визита, сообщив лишь, что Нуланд планирует обсудить вопросы двусторонней, региональной и глобальной повесток.
Она считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
С 2019 года Нуланд находилась в "черном списке" Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 12:23
"Ъ": Россия поставила условие для выдачи визы Нуланд
 
ПолитикаРоссияСШАДмитрий КозакВиктория НуландСанкции в отношении России
 
 
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