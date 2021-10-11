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Сербия получит новейшее вооружение из России
Сербия получит новейшее вооружение из России - РИА Новости, 11.10.2021
Сербия получит новейшее вооружение из России
Армия и полиция Сербии согласно имеющимся договоренностям и контрактам получат новейшие оборудование и вооружение из России, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T09:12
2021-10-11T09:12
2021-10-11T10:02
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БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Армия и полиция Сербии согласно имеющимся договоренностям и контрактам получат новейшие оборудование и вооружение из России, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел страны Александр Вулин."Я не стал бы сейчас говорить о деталях. Но армия и полиция на основании заключенных ранее соглашений и контрактов с Российской Федерацией станет намного сильнее, чем мы были ранее. Знаете и сами, об этом не можем говорить, до тех пор, пока это не произойдет. Но совершенно точно, что армия и полиция закупят самые современные технологии, среди прочего и производства РФ", - заявил сербский министр агентству.Ранее сербский президент Александр Вучич рассказал, что власти страны ожидают поставки ПТУР "Корнет" из России до конца текущего года.Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.Читайте полный текст интервью >>
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в мире, сербия, россия, белград (город), европа, миг-29, ми-35, панцирь-с1, александр вучич, александр вулин
09:12 11.10.2021 (обновлено: 10:02 11.10.2021)
Сербия получит новейшее вооружение из России
Армия и полиция Сербии получат новейшие оборудование и вооружение из России