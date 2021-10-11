https://ria.ru/20211011/volgograd-1754002100.html

В Волгограде задержали мужчину, вылившего алкоголь в Вечный огонь

В Волгограде задержали мужчину, вылившего алкоголь в Вечный огонь - РИА Новости, 11.10.2021

В Волгограде задержали мужчину, вылившего алкоголь в Вечный огонь

Полицейские задержали жителя Калмыкии, который в нетрезвом состоянии вылил алкоголь в Вечный огонь на Аллее героев в Волгограде, сообщила в понедельник... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:08

2021-10-11T13:08

2021-10-11T13:08

происшествия

волгоградская область

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 11 окт - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Калмыкии, который в нетрезвом состоянии вылил алкоголь в Вечный огонь на Аллее героев в Волгограде, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.По информации ведомства, патрульные полицейские задержали ранее судимого 35-летнего мужчину."Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сидел возле Вечного огня братской могилы на Аллее Героев и периодически выливал в огонь принесенный с собой спиртной напиток", - говорится в сообщении полиции.Его доставили в отдел полиции, составлен протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

https://ria.ru/20210715/sledstvie-1741349928.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область, волгоград