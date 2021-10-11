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В Волгограде задержали мужчину, вылившего алкоголь в Вечный огонь
В Волгограде задержали мужчину, вылившего алкоголь в Вечный огонь - РИА Новости, 11.10.2021
В Волгограде задержали мужчину, вылившего алкоголь в Вечный огонь
Полицейские задержали жителя Калмыкии, который в нетрезвом состоянии вылил алкоголь в Вечный огонь на Аллее героев в Волгограде, сообщила в понедельник... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:08
2021-10-11T13:08
2021-10-11T13:08
происшествия
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волгоград
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ВОЛГОГРАД, 11 окт - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Калмыкии, который в нетрезвом состоянии вылил алкоголь в Вечный огонь на Аллее героев в Волгограде, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.По информации ведомства, патрульные полицейские задержали ранее судимого 35-летнего мужчину."Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сидел возле Вечного огня братской могилы на Аллее Героев и периодически выливал в огонь принесенный с собой спиртной напиток", - говорится в сообщении полиции.Его доставили в отдел полиции, составлен протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
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происшествия, волгоградская область, волгоград
В Волгограде задержали мужчину, вылившего алкоголь в Вечный огонь
Полицейские задержали жителя Калмыкии, который вылил алкоголь в Вечный огонь в Волгограде