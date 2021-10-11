Винзавод византийского периода: впечатляющая находка израильских археологов
Огромный промышленный комплекс византийского периода, найденный в Явне, построен по передовым технологиям своего времени.
Огромный промышленный комплекс византийского периода, найденный в Явне, построен по передовым технологиям своего времени.
Здесь было пять винных прессов площадью 225 квадратных метров каждый, печи для обжига глиняных амфор, склады для выдержки и сбыта вина.
Здесь было пять винных прессов площадью 225 квадратных метров каждый, печи для обжига глиняных амфор, склады для выдержки и сбыта вина.
Одна из руководителей раскопок Лиат Надав-Зив несет найденный на древней винодельне кувшин.
Одна из руководителей раскопок Лиат Надав-Зив несет найденный на древней винодельне кувшин.
Доступ между помещениями предприятия хорошо спланирован.
Доступ между помещениями предприятия хорошо спланирован.
Расчет мощности винных прессов показывает, что ежегодно здесь продавали около двух миллионов литров вина.
Расчет мощности винных прессов показывает, что ежегодно здесь продавали около двух миллионов литров вина.
Археологи признаются, что были удивлены, обнаружив столь сложную фабрику.
При раскопках нашли также винные прессы, построенные более 2300 лет назад. Это говорит о непрерывности винодельческой традиции в регионе.
При раскопках нашли также винные прессы, построенные более 2300 лет назад. Это говорит о непрерывности винодельческой традиции в регионе.
Находка свидетельствует о том, что город Явне в античные времена был одним из центров мирового виноделия.
Находка свидетельствует о том, что город Явне в античные времена был одним из центров мирового виноделия.
Историки считают, что нашли центр производства знаменитого бренда "вино Газы и Ашкелона".
Историки считают, что нашли центр производства знаменитого бренда "вино Газы и Ашкелона".
Власти города Явне собираются создать на месте древнего винзавода археологический парк.
Власти города Явне собираются создать на месте древнего винзавода археологический парк.