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Винзавод византийского периода: впечатляющая находка израильских археологов
Винзавод византийского периода: впечатляющая находка израильских археологов - РИА Новости, 11.10.2021
Винзавод византийского периода: впечатляющая находка израильских археологов
При раскопках в израильском городе Явне археологи обнаружили винодельню возрастом полторы тысячи лет. Поражающий масштабами древний завод — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T18:05
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фото
израиль
археологи
новости - туризм
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При раскопках в израильском городе Явне археологи обнаружили винодельню возрастом полторы тысячи лет. Поражающий масштабами древний завод — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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фото, фото, израиль, археологи, новости - туризм
18:05 11.10.2021 (обновлено: 18:14 11.10.2021)
 

Винзавод византийского периода: впечатляющая находка израильских археологов

Читать ria.ru в
При раскопках в израильском городе Явне археологи обнаружили винодельню возрастом полторы тысячи лет. Поражающий масштабами древний завод — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Огромный промышленный комплекс византийского периода, найденный в Явне, построен по передовым технологиям своего времени.

Раскопки винодельни в Израиле
1 из 10

Огромный промышленный комплекс византийского периода, найденный в Явне, построен по передовым технологиям своего времени.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Здесь было пять винных прессов площадью 225 квадратных метров каждый, печи для обжига глиняных амфор, склады для выдержки и сбыта вина.

Раскопки винодельни в Израиле
2 из 10

Здесь было пять винных прессов площадью 225 квадратных метров каждый, печи для обжига глиняных амфор, склады для выдержки и сбыта вина.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
© REUTERS / Nir Elias

Одна из руководителей раскопок Лиат Надав-Зив несет найденный на древней винодельне кувшин.

Лиат Надав-Зив, один из руководителей раскопок, несет найденный кувшин
3 из 10

Одна из руководителей раскопок Лиат Надав-Зив несет найденный на древней винодельне кувшин.

© REUTERS / Nir Elias
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Доступ между помещениями предприятия хорошо спланирован.

Раскопки винодельни в Израиле.
4 из 10

Доступ между помещениями предприятия хорошо спланирован.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Расчет мощности винных прессов показывает, что ежегодно здесь продавали около двух миллионов литров вина.

Находки на раскопках винодельни в Израиле.
5 из 10

Расчет мощности винных прессов показывает, что ежегодно здесь продавали около двух миллионов литров вина.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
© REUTERS / /Nir Elias

Археологи признаются, что были удивлены, обнаружив столь сложную фабрику.

Раскопки винодельни в Израиле
6 из 10

Археологи признаются, что были удивлены, обнаружив столь сложную фабрику.

© REUTERS / /Nir Elias
© REUTERS / Nir Elias

При раскопках нашли также винные прессы, построенные более 2300 лет назад. Это говорит о непрерывности винодельческой традиции в регионе.

Фрагменты кувшинов, найденные на раскопках 1500-летней византийской винодельни, обнаруженной Управлением древностей Израиля
7 из 10

При раскопках нашли также винные прессы, построенные более 2300 лет назад. Это говорит о непрерывности винодельческой традиции в регионе.

© REUTERS / Nir Elias
© REUTERS / Nir Elias

Находка свидетельствует о том, что город Явне в античные времена был одним из центров мирового виноделия.

Раскопки винодельни в Израиле
8 из 10

Находка свидетельствует о том, что город Явне в античные времена был одним из центров мирового виноделия.

© REUTERS / Nir Elias
© REUTERS / Nir Elias

Историки считают, что нашли центр производства знаменитого бренда "вино Газы и Ашкелона".

Находки на раскопках винодельни в Израиле
9 из 10

Историки считают, что нашли центр производства знаменитого бренда "вино Газы и Ашкелона".

© REUTERS / Nir Elias
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Власти города Явне собираются создать на месте древнего винзавода археологический парк.

Раскопки винодельни в Израиле
10 из 10

Власти города Явне собираются создать на месте древнего винзавода археологический парк.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
 
ФотоИзраильархеологиНовости - Туризм
 
 
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