https://ria.ru/20211011/videokarta-1753981164.html

Видеокарты продолжают дорожать из-за дефицита и майнеров

Видеокарты продолжают дорожать из-за дефицита и майнеров - РИА Новости, 11.10.2021

Видеокарты продолжают дорожать из-за дефицита и майнеров

Летний спад цен на компьютерные видеокарты сменился резким ростом стоимости осенью. Такие данные приводит 3DCenter на основе анализа европейской розницы. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:59

2021-10-11T11:59

2021-10-11T11:59

наука

технологии

amd, inc.

nvidia corporation

криптовалюта

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Летний спад цен на компьютерные видеокарты сменился резким ростом стоимости осенью. Такие данные приводит 3DCenter на основе анализа европейской розницы.Фактически, цены вернулись к уровню начала весны 2021 года. Средняя наценка на современную видеокарту Nvidia составляет 72 процента, а за адаптеры AMD придется и вовсе отдать 83 процента сверху рекомендованной цены. Впрочем, даже по таким завышенным ценникам найти в продаже видеокарту непросто.Среди причин нового роста цен называются проблемы производителей видеокарт с поставками комплектующих. Кроме того, остается и фактор майнинга — криптовалютчики продолжают скупать компьютерное оборудование для добычи виртуальной монеты. Наконец, спрос подогревают и геймеры, которые уже отчаялись приобрести видеокарту по рекомендованной цене и готовы платить больше, чтобы играть в новые тайтлы.Российские ритейлеры не отстают от европейской тенденции — базовая версия GeForce RTX 3060 снова стала дефицитом, а средняя цена на нее равняется 75-80 тысячам рублей.

https://ria.ru/20210704/videokarta-1739644675.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, amd, inc., nvidia corporation, криптовалюта