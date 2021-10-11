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Наука
https://ria.ru/20211011/videokarta-1753981164.html
Видеокарты продолжают дорожать из-за дефицита и майнеров
Видеокарты продолжают дорожать из-за дефицита и майнеров - РИА Новости, 11.10.2021
Видеокарты продолжают дорожать из-за дефицита и майнеров
Летний спад цен на компьютерные видеокарты сменился резким ростом стоимости осенью. Такие данные приводит 3DCenter на основе анализа европейской розницы. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:59
2021-10-11T11:59
наука
технологии
amd, inc.
nvidia corporation
криптовалюта
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Летний спад цен на компьютерные видеокарты сменился резким ростом стоимости осенью. Такие данные приводит 3DCenter на основе анализа европейской розницы.Фактически, цены вернулись к уровню начала весны 2021 года. Средняя наценка на современную видеокарту Nvidia составляет 72 процента, а за адаптеры AMD придется и вовсе отдать 83 процента сверху рекомендованной цены. Впрочем, даже по таким завышенным ценникам найти в продаже видеокарту непросто.Среди причин нового роста цен называются проблемы производителей видеокарт с поставками комплектующих. Кроме того, остается и фактор майнинга — криптовалютчики продолжают скупать компьютерное оборудование для добычи виртуальной монеты. Наконец, спрос подогревают и геймеры, которые уже отчаялись приобрести видеокарту по рекомендованной цене и готовы платить больше, чтобы играть в новые тайтлы.Российские ритейлеры не отстают от европейской тенденции — базовая версия GeForce RTX 3060 снова стала дефицитом, а средняя цена на нее равняется 75-80 тысячам рублей.
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технологии, amd, inc., nvidia corporation, криптовалюта
11:59 11.10.2021
 

Видеокарты продолжают дорожать из-за дефицита и майнеров

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФерма для майнинга криптовалют
Ферма для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Летний спад цен на компьютерные видеокарты сменился резким ростом стоимости осенью. Такие данные приводит 3DCenter на основе анализа европейской розницы.
Фактически, цены вернулись к уровню начала весны 2021 года. Средняя наценка на современную видеокарту Nvidia составляет 72 процента, а за адаптеры AMD придется и вовсе отдать 83 процента сверху рекомендованной цены. Впрочем, даже по таким завышенным ценникам найти в продаже видеокарту непросто.
Среди причин нового роста цен называются проблемы производителей видеокарт с поставками комплектующих. Кроме того, остается и фактор майнинга — криптовалютчики продолжают скупать компьютерное оборудование для добычи виртуальной монеты. Наконец, спрос подогревают и геймеры, которые уже отчаялись приобрести видеокарту по рекомендованной цене и готовы платить больше, чтобы играть в новые тайтлы.
Российские ритейлеры не отстают от европейской тенденции — базовая версия GeForce RTX 3060 снова стала дефицитом, а средняя цена на нее равняется 75-80 тысячам рублей.
Ферма для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
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