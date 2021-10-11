https://ria.ru/20211011/venom-1753968728.html

В фильм "Веном 2" попали кадры со съемок "Матрицы 4"

В фильм "Веном 2" попали кадры со съемок "Матрицы 4" - РИА Новости, 11.10.2021

В фильм "Веном 2" попали кадры со съемок "Матрицы 4"

В одну из сцен фильма Marvel "Веном 2: Да будет Карнаж" попали кадры со съемок научно-фантастического боевика "Матрица 4", сообщает ScreenRant. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:20

2021-10-11T13:20

2021-10-11T13:20

культура

том харди (эдвард харди)

киану ривз

marvel comics

новости культуры

кино и сериалы

сша

сан-франциско

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753982803_119:0:3760:2048_1920x0_80_0_0_ab9c192c5f8c2d41e0c78c503a0b98d6.jpg

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В одну из сцен фильма Marvel "Веном 2: Да будет Карнаж" попали кадры со съемок научно-фантастического боевика "Матрица 4", сообщает ScreenRant. Так сложилось, что оба фильма снимались в Сан-Франциско в одно и то же время — в феврале 2020 года. Это создало некоторые трудности обеим командам. И тем не менее, один эпизод команде Marvel удалось удачно обыграть. Речь о сцене, в которой полицейские вертолеты якобы преследуют Венома и Эдди Брока (Том Харди). Герои скрываются от них на знаменитой башне Койт и мельком обсуждают, как им удалось уйти от погони. Поэтому можно предположить, что летательные аппараты гнались именно за ними. Однако, по данным издания, вертолеты — часть предстоящего фильма "Матрица". Тогда камеры обеих съемочных групп работали одновременно. При этом к производству боевика с Киану Ривзом в главной роли приступили раньше. Создателям "Венома" пришлось выкручиваться. Пока неясно, в каком эпизоде появятся вертолеты в "Матрице". Премьера фильма Ланы Вачовски запланирована в США на 22 декабря, а в России на неделю раньше.

https://ria.ru/20210909/matrix-1749383256.html

сша

сан-франциско

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

том харди (эдвард харди), киану ривз, marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, сша, сан-франциско, лана вачовски