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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211011/venom-1753968728.html
В фильм "Веном 2" попали кадры со съемок "Матрицы 4"
В фильм "Веном 2" попали кадры со съемок "Матрицы 4" - РИА Новости, 11.10.2021
В фильм "Веном 2" попали кадры со съемок "Матрицы 4"
В одну из сцен фильма Marvel "Веном 2: Да будет Карнаж" попали кадры со съемок научно-фантастического боевика "Матрица 4", сообщает ScreenRant. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:20
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В одну из сцен фильма Marvel "Веном 2: Да будет Карнаж" попали кадры со съемок научно-фантастического боевика "Матрица 4", сообщает ScreenRant. Так сложилось, что оба фильма снимались в Сан-Франциско в одно и то же время — в феврале 2020 года. Это создало некоторые трудности обеим командам. И тем не менее, один эпизод команде Marvel удалось удачно обыграть. Речь о сцене, в которой полицейские вертолеты якобы преследуют Венома и Эдди Брока (Том Харди). Герои скрываются от них на знаменитой башне Койт и мельком обсуждают, как им удалось уйти от погони. Поэтому можно предположить, что летательные аппараты гнались именно за ними. Однако, по данным издания, вертолеты — часть предстоящего фильма "Матрица". Тогда камеры обеих съемочных групп работали одновременно. При этом к производству боевика с Киану Ривзом в главной роли приступили раньше. Создателям "Венома" пришлось выкручиваться. Пока неясно, в каком эпизоде появятся вертолеты в "Матрице". Премьера фильма Ланы Вачовски запланирована в США на 22 декабря, а в России на неделю раньше.
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том харди (эдвард харди), киану ривз, marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, сша, сан-франциско, лана вачовски
13:20 11.10.2021
 
В фильм "Веном 2" попали кадры со съемок "Матрицы 4"

Речь о сцене, в которой Веном и Эдди скрываются от полиции на вершине башни Койт

© Marvel Entertainment, 2021Кадр из фильма "Веном 2"
Кадр из фильма Веном 2
© Marvel Entertainment, 2021
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В одну из сцен фильма Marvel "Веном 2: Да будет Карнаж" попали кадры со съемок научно-фантастического боевика "Матрица 4", сообщает ScreenRant.
Так сложилось, что оба фильма снимались в Сан-Франциско в одно и то же время — в феврале 2020 года. Это создало некоторые трудности обеим командам. И тем не менее, один эпизод команде Marvel удалось удачно обыграть.
Речь о сцене, в которой полицейские вертолеты якобы преследуют Венома и Эдди Брока (Том Харди). Герои скрываются от них на знаменитой башне Койт и мельком обсуждают, как им удалось уйти от погони. Поэтому можно предположить, что летательные аппараты гнались именно за ними.
Однако, по данным издания, вертолеты — часть предстоящего фильма "Матрица". Тогда камеры обеих съемочных групп работали одновременно. При этом к производству боевика с Киану Ривзом в главной роли приступили раньше. Создателям "Венома" пришлось выкручиваться.
Пока неясно, в каком эпизоде появятся вертолеты в "Матрице". Премьера фильма Ланы Вачовски запланирована в США на 22 декабря, а в России на неделю раньше.
Матрица: Воскрешение - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 16:44Культура
Вышел первый трейлер фильма "Матрица: Воскрешение"
 
КультураТом Харди (Эдвард Харди)Киану РивзMarvel ComicsНовости культурыКино и сериалыСШАСан-ФранцискоЛана Вачовски
 
 
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