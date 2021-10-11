https://ria.ru/20211011/venom-1753968728.html
В фильм "Веном 2" попали кадры со съемок "Матрицы 4"
В фильм "Веном 2" попали кадры со съемок "Матрицы 4" - РИА Новости, 11.10.2021
В фильм "Веном 2" попали кадры со съемок "Матрицы 4"
В одну из сцен фильма Marvel "Веном 2: Да будет Карнаж" попали кадры со съемок научно-фантастического боевика "Матрица 4", сообщает ScreenRant. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:20
2021-10-11T13:20
2021-10-11T13:20
культура
том харди (эдвард харди)
киану ривз
marvel comics
новости культуры
кино и сериалы
сша
сан-франциско
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753982803_119:0:3760:2048_1920x0_80_0_0_ab9c192c5f8c2d41e0c78c503a0b98d6.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В одну из сцен фильма Marvel "Веном 2: Да будет Карнаж" попали кадры со съемок научно-фантастического боевика "Матрица 4", сообщает ScreenRant. Так сложилось, что оба фильма снимались в Сан-Франциско в одно и то же время — в феврале 2020 года. Это создало некоторые трудности обеим командам. И тем не менее, один эпизод команде Marvel удалось удачно обыграть. Речь о сцене, в которой полицейские вертолеты якобы преследуют Венома и Эдди Брока (Том Харди). Герои скрываются от них на знаменитой башне Койт и мельком обсуждают, как им удалось уйти от погони. Поэтому можно предположить, что летательные аппараты гнались именно за ними. Однако, по данным издания, вертолеты — часть предстоящего фильма "Матрица". Тогда камеры обеих съемочных групп работали одновременно. При этом к производству боевика с Киану Ривзом в главной роли приступили раньше. Создателям "Венома" пришлось выкручиваться. Пока неясно, в каком эпизоде появятся вертолеты в "Матрице". Премьера фильма Ланы Вачовски запланирована в США на 22 декабря, а в России на неделю раньше.
https://ria.ru/20210909/matrix-1749383256.html
сша
сан-франциско
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753982803_950:453:3077:2048_1920x0_80_0_0_56ba3953396903b2bba7d1a64355141b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
том харди (эдвард харди), киану ривз, marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, сша, сан-франциско, лана вачовски
В фильм "Веном 2" попали кадры со съемок "Матрицы 4"
Речь о сцене, в которой Веном и Эдди скрываются от полиции на вершине башни Койт
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
В одну из сцен фильма Marvel "Веном 2: Да будет Карнаж" попали кадры со съемок научно-фантастического боевика "Матрица 4", сообщает
ScreenRant.
Так сложилось, что оба фильма снимались в Сан-Франциско в одно и то же время — в феврале 2020 года. Это создало некоторые трудности обеим командам. И тем не менее, один эпизод команде Marvel удалось удачно обыграть.
Речь о сцене, в которой полицейские вертолеты якобы преследуют Венома и Эдди Брока (Том Харди). Герои скрываются от них на знаменитой башне Койт и мельком обсуждают, как им удалось уйти от погони. Поэтому можно предположить, что летательные аппараты гнались именно за ними.
Однако, по данным издания, вертолеты — часть предстоящего фильма "Матрица". Тогда камеры обеих съемочных групп работали одновременно. При этом к производству боевика с Киану Ривзом в главной роли приступили раньше. Создателям "Венома" пришлось выкручиваться.
Пока неясно, в каком эпизоде появятся вертолеты в "Матрице". Премьера фильма Ланы Вачовски запланирована в США на 22 декабря, а в России на неделю раньше.