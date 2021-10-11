https://ria.ru/20211011/ukraina-1754072473.html
Непривитым украинцам запретили пользоваться общественным транспортом
Непривитым украинцам запретили пользоваться общественным транспортом - РИА Новости, 11.10.2021
Непривитым украинцам запретили пользоваться общественным транспортом
Кабинет министров Украины запретил с 21 декабря непривитым от коронавируса или не имеющим теста с отрицательным результатом ездить в межрегиональном... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T17:45
2021-10-11T17:45
2021-10-11T18:11
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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Кабинет министров Украины запретил с 21 декабря непривитым от коронавируса или не имеющим теста с отрицательным результатом ездить в межрегиональном общественном транспорте в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах, сообщила пресс-служба минздрава страны."На заседании кабинета министров Украины 11 октября внесли изменения в постановление №1236, которые предусматривают ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности", - говорится в сообщении.По словам министра Виктора Ляшко, новые правила для перевозки пассажиров - вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, поэтому наличие как у водителей, так и у пассажиров, документов, подтверждающих их COVID-безопасность, "является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта".С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем карантина будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из этих документов: COVID-сертификата о полном курсе вакцинации или по меньшей мере получения одной дозы для "желтой" зоны, отрицательного теста, который будет действовать 72 часа или справки о выздоровлении."Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения. Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам. Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик", - говорится в тексте.Ранее кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "желтой" зоне людям необходимо носить маску в помещении и соблюдать дистанцию в 1,5 метра, массовые мероприятия можно проводить с участием не более одного человека на четыре квадратных метра, заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры не должна превышать 50% мест, заполненность спортзалов и фитнес-центров в расчете не более одного человека на десять квадратных метров.
https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753323863.html
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в мире, общество, вакцинация, украина, кабинет министров украины, коронавирусы, коронавирус covid-19
17:45 11.10.2021 (обновлено: 18:11 11.10.2021)
Непривитым украинцам запретили пользоваться общественным транспортом
Кабмин запретил непривитым украинцам пользоваться общественным транспортом
КИЕВ, 11 окт - РИА Новости.
Кабинет министров Украины
запретил с 21 декабря непривитым от коронавируса
или не имеющим теста с отрицательным результатом ездить в межрегиональном общественном транспорте в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах, сообщила пресс-служба минздрава страны.
"На заседании кабинета министров Украины 11 октября внесли изменения в постановление №1236, которые предусматривают ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности", - говорится в сообщении.
По словам министра Виктора Ляшко
, новые правила для перевозки пассажиров - вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, поэтому наличие как у водителей, так и у пассажиров, документов, подтверждающих их COVID-безопасность, "является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта".
С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем карантина будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из этих документов: COVID-сертификата о полном курсе вакцинации или по меньшей мере получения одной дозы для "желтой" зоны, отрицательного теста, который будет действовать 72 часа или справки о выздоровлении.
"Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения. Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам. Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик", - говорится в тексте.
Ранее кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "желтой" зоне людям необходимо носить маску в помещении и соблюдать дистанцию в 1,5 метра, массовые мероприятия можно проводить с участием не более одного человека на четыре квадратных метра, заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры не должна превышать 50% мест, заполненность спортзалов и фитнес-центров в расчете не более одного человека на десять квадратных метров.