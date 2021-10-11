https://ria.ru/20211011/ukraina-1754050367.html

В офисе Зеленского назвали статью Медведева неуместной и неактуальной

В офисе Зеленского назвали статью Медведева неуместной и неактуальной - РИА Новости, 11.10.2021

В офисе Зеленского назвали статью Медведева неуместной и неактуальной

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев в отношениях с РФ учитывает только официальную позицию президента Владимира Путина и... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T16:19

2021-10-11T16:19

2021-10-11T16:19

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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев в отношениях с РФ учитывает только официальную позицию президента Владимира Путина и считает статью зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева "неуместной и неактуальной".В понедельник Медведев обнародовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. В частности, по его словам, это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию и абсолютно несамостоятельные. Украина находится под прямым иностранным управлением, а России "с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном", считает он.При этом он назвал текст "крайне странным, неуместным, неактуальным". Подоляк отметил, что "если подобный текст публикуется ещё и в день начала тщательно готовившегося визита в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, то явно кто-то старается не только сохранить, но и усилить курс на конфронтацию".

https://ria.ru/20211011/arestovich-1754030852.html

https://ria.ru/20211011/medvedev-1753996353.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, дмитрий медведев, россия