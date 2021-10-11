В офисе Зеленского назвали статью Медведева неуместной и неактуальной
Советник главы офиса Зеленского Подоляк назвал статью Медведева неуместной и неактуальной
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев в отношениях с РФ учитывает только официальную позицию президента Владимира Путина и считает статью зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева "неуместной и неактуальной".
В понедельник Медведев обнародовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. В частности, по его словам, это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию и абсолютно несамостоятельные. Украина находится под прямым иностранным управлением, а России "с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном", считает он.
"В любом случае, украинская сторона обращает внимание только на позицию действующего президента России. Что звучит в его окружении – это вопрос вторичный, как минимум. Главный вопрос – какую позицию занимает сам господин Путин. Ведь от его имени официально звучали другие формулировки, и необходимость переговоров между Украиной и Россией подтверждалась. С украинской стороны необходимые шаги сделаны", - цитирует Подоляк и назвал издание "Украинская правда".
При этом он назвал текст "крайне странным, неуместным, неактуальным".
Подоляк отметил, что "если подобный текст публикуется ещё и в день начала тщательно готовившегося визита в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, то явно кто-то старается не только сохранить, но и усилить курс на конфронтацию".