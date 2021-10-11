Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211011/ukraina-1754050367.html
В офисе Зеленского назвали статью Медведева неуместной и неактуальной
В офисе Зеленского назвали статью Медведева неуместной и неактуальной - РИА Новости, 11.10.2021
В офисе Зеленского назвали статью Медведева неуместной и неактуальной
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев в отношениях с РФ учитывает только официальную позицию президента Владимира Путина и... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:19
2021-10-11T16:19
в мире
украина
киев
владимир зеленский
дмитрий медведев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_511:623:2672:1839_1920x0_80_0_0_6e3f41b14a9b252dab45a5a503cf633e.jpg
КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев в отношениях с РФ учитывает только официальную позицию президента Владимира Путина и считает статью зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева "неуместной и неактуальной".В понедельник Медведев обнародовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. В частности, по его словам, это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию и абсолютно несамостоятельные. Украина находится под прямым иностранным управлением, а России "с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном", считает он.При этом он назвал текст "крайне странным, неуместным, неактуальным". Подоляк отметил, что "если подобный текст публикуется ещё и в день начала тщательно готовившегося визита в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, то явно кто-то старается не только сохранить, но и усилить курс на конфронтацию".
https://ria.ru/20211011/arestovich-1754030852.html
https://ria.ru/20211011/medvedev-1753996353.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_550:464:2662:2048_1920x0_80_0_0_61737799ac3cb8d76fe63c649a60d0c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, дмитрий медведев, россия
16:19 11.10.2021
 
В офисе Зеленского назвали статью Медведева неуместной и неактуальной

Советник главы офиса Зеленского Подоляк назвал статью Медведева неуместной и неактуальной

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев в отношениях с РФ учитывает только официальную позицию президента Владимира Путина и считает статью зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева "неуместной и неактуальной".
В понедельник Медведев обнародовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. В частности, по его словам, это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию и абсолютно несамостоятельные. Украина находится под прямым иностранным управлением, а России "с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном", считает он.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 14:59
Арестович ответил Медведеву пятью тезисами о "Московском государстве"
"В любом случае, украинская сторона обращает внимание только на позицию действующего президента России. Что звучит в его окружении – это вопрос вторичный, как минимум. Главный вопрос – какую позицию занимает сам господин Путин. Ведь от его имени официально звучали другие формулировки, и необходимость переговоров между Украиной и Россией подтверждалась. С украинской стороны необходимые шаги сделаны", - цитирует Подоляк и назвал издание "Украинская правда".
При этом он назвал текст "крайне странным, неуместным, неактуальным".
Подоляк отметил, что "если подобный текст публикуется ещё и в день начала тщательно готовившегося визита в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, то явно кто-то старается не только сохранить, но и усилить курс на конфронтацию".
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 12:50
В Раде назвали статью Медведева об Украине резкой
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45В России предложили ужесточить проверки при получении разрешения на оружие
04:34Видео с закрытой вечеринки партии Зеленского разгневало украинцев
04:09Врач-инфекционист оценил влияние COVID-19 на репродуктивную систему
04:09Врач назвала самый важный элемент для иммунитета
03:57Россияне стали жаловаться на появление в Telegram трейдеров-мошенников
03:47Гутерреш оценил план действий по выводу иностранного контингента из Ливии
03:37Ученый МГУ рассказал, насколько выросла среднегодовая температура в Москве
03:29ГЛОНАСС перестанет использовать "советское" время
03:27Умерла жена Вахтанга Кикабидзе
03:18Экономист рассказала, насколько вырастут пенсии в 2022 году
03:15Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы
03:09На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков
03:00Эксперт дал совет, как улучшить кредитную историю перед ипотекой
02:45В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков
02:17Аналитик предупредил, почему сейчас лучше не покупать доллары и евро
02:11Опрос показал, что каждый десятый россиянин готов соврать ради карьеры
02:08Пульмонолог рассказал, как контролировать дыхание после COVID-19
01:57На Камчатке в ходе арктического форума обсудили сохранение морской среды
01:52В офисе Зеленского назвали ситуацию на Украине анекдотической
01:38FT: Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию
Лента новостейМолния