https://ria.ru/20211011/ukraina-1754008575.html

МВД России обеспокоено растущей наркотизацией Украины

МВД России обеспокоено растущей наркотизацией Украины - РИА Новости, 11.10.2021

МВД России обеспокоено растущей наркотизацией Украины

Глава МВД России Владимир Колокольцев выразил обеспокоенность растущей "наркотизацией Украины", чьи порты используются для транзита опиатов из Афганистана,... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:34

2021-10-11T13:34

2021-10-11T14:53

в мире

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев выразил обеспокоенность растущей "наркотизацией Украины", чьи порты используются для транзита опиатов из Афганистана, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.По ее словам, Колокольцев выступил на заседании Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи.Глава МВД отметил, что приоритетным направлением сотрудничества правоохранительных органов государств СНГ остается совместное противодействие экстремизму, терроризму, незаконной миграции. А немаловажным фактором, который может оказать влияние на состояние общественной безопасности на пространстве Содружества и в мире в целом, названа ситуация в Афганистане.По его словам, помимо рисков террористической и экстремистской активности необходимо учитывать традиционное влияние афганского фактора на наркопреступность. Колокольцев заявил, что вызывает обеспокоенность нарастающая "наркотизация Украины", порты которой "используются в процессе транзита афганских опиатов, а на ее территории в больших объемах изготавливаются синтетические наркотики"."Хочу отметить, что Россия продолжает строго придерживаться линии на сохранение и укрепление существующий международной системы контроля над наркотическими средствами, основанной на трех базовых конвенциях и других международных документах. Наша страна решительно выступает против попыток, направленных на подрыв этой системы, включая легализацию наркотиков", - подчеркнул Колокольцев.Глава МВД также предложил коллегам создать межгосударственный реестр ресурсов, распространяющих запрещенную информацию о наркотиках, в целях их блокировки уполномоченными органами стран содружества. В России подобный реестр существует с 2012 года.В марте Колокольцев, выступая на международном конгрессе по предотвращению преступности в японском Киото, призвал ООН не допустить легализации наркотиков.Несколькими месяцами ранее, в декабре 2020 года, заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов заявлял, что российским правоохранителям удалось почти полностью перекрыть поступление наркотиков из Афганистана.

https://ria.ru/20211011/medvedev-1753999614.html

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в мире, украина, афганистан, владимир колокольцев, снг, содружество , ирина волк, россия