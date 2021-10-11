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В Киеве надеются на наказание России за инцидент в Керченском проливе
В Киеве надеются на наказание России за инцидент в Керченском проливе - РИА Новости, 11.10.2021
В Киеве надеются на наказание России за инцидент в Керченском проливе
Киев в ходе начинающегося международного арбитражного суда в Гааге по делу об инциденте в Керченском проливе озвучит свои возражения РФ относительно жалобы на... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:32
2021-10-11T13:32
в мире
украина
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
петр порошенко
военно-морские силы украины
керченский пролив
черное море
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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Киев в ходе начинающегося международного арбитражного суда в Гааге по делу об инциденте в Керченском проливе озвучит свои возражения РФ относительно жалобы на иск Киева и уверен, что РФ понесет наказание, заявило министерство иностранных дел Украины.Международный арбитраж в Гааге проведет с 11 по 16 октября слушания по делу между Россией и Украиной, касающегося инцидента в Керченском проливе в 2018 году. Юрисдикционные возражения РФ касаются иска Украины, в котором Киев требует признать, что в ходе инцидента в Керченском проливе Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.Инцидент в Керченском проливе произошел, когда три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.РФ передала украинской стороне три корабля 18 ноября. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. ФСБ ранее заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.
https://ria.ru/20210915/poroshenko-1750094042.html
https://ria.ru/20201125/krym-1586190561.html
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керченский пролив
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в мире, украина, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), петр порошенко, военно-морские силы украины, керченский пролив, черное море, игорь воронченко, россия
13:32 11.10.2021
 
В Киеве надеются на наказание России за инцидент в Керченском проливе

МИД Украины выразило надежду на наказание России в суде за инцидент в Керченском проливе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Киев в ходе начинающегося международного арбитражного суда в Гааге по делу об инциденте в Керченском проливе озвучит свои возражения РФ относительно жалобы на иск Киева и уверен, что РФ понесет наказание, заявило министерство иностранных дел Украины.
Международный арбитраж в Гааге проведет с 11 по 16 октября слушания по делу между Россией и Украиной, касающегося инцидента в Керченском проливе в 2018 году. Юрисдикционные возражения РФ касаются иска Украины, в котором Киев требует признать, что в ходе инцидента в Керченском проливе Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 01:17
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"Сейчас Россия воспользовалась правом на обжалование юрисдикции арбитража. Украина ответит на возражения России относительно юрисдикции на устных слушаниях. Украина уверена, что трибунал признает юрисдикцию по этому делу и Россия понесет ответственность за грубые нарушения морскому праву", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте в понедельник.
Инцидент в Керченском проливе произошел, когда три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
РФ передала украинской стороне три корабля 18 ноября. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. ФСБ ранее заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.
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В Крыму заявили, что Киев не сделал выводов из Керченской провокации
 
В миреУкраинаВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Петр ПорошенкоВоенно-морские силы УкраиныКерченский проливЧерное мореИгорь ВоронченкоРоссия
 
 
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