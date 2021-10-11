https://ria.ru/20211011/ukraina-1754008082.html

В Киеве надеются на наказание России за инцидент в Керченском проливе

В Киеве надеются на наказание России за инцидент в Керченском проливе - РИА Новости, 11.10.2021

В Киеве надеются на наказание России за инцидент в Керченском проливе

Киев в ходе начинающегося международного арбитражного суда в Гааге по делу об инциденте в Керченском проливе озвучит свои возражения РФ относительно жалобы на... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:32

2021-10-11T13:32

2021-10-11T13:32

в мире

украина

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

петр порошенко

военно-морские силы украины

керченский пролив

черное море

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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Киев в ходе начинающегося международного арбитражного суда в Гааге по делу об инциденте в Керченском проливе озвучит свои возражения РФ относительно жалобы на иск Киева и уверен, что РФ понесет наказание, заявило министерство иностранных дел Украины.Международный арбитраж в Гааге проведет с 11 по 16 октября слушания по делу между Россией и Украиной, касающегося инцидента в Керченском проливе в 2018 году. Юрисдикционные возражения РФ касаются иска Украины, в котором Киев требует признать, что в ходе инцидента в Керченском проливе Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.Инцидент в Керченском проливе произошел, когда три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.РФ передала украинской стороне три корабля 18 ноября. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. ФСБ ранее заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.

https://ria.ru/20210915/poroshenko-1750094042.html

https://ria.ru/20201125/krym-1586190561.html

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в мире, украина, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), петр порошенко, военно-морские силы украины, керченский пролив, черное море, игорь воронченко, россия