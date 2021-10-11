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"Деньги были, купил нож". Допрос дагестанского школьника, зарезавшего одноклассника
Появилось видео допроса школьника, подозреваемого в убийстве одноклассника - РИА Новости, 11.10.2021
"Деньги были, купил нож". Допрос дагестанского школьника, зарезавшего одноклассника
МВД опубликовало видео допроса подростка, подозреваемого в убийстве сверстника в Махачкале. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:03
2021-10-11T17:39
происшествия
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. МВД опубликовало видео допроса подростка, подозреваемого в убийстве сверстника в Махачкале.Школьник рассказал, что купил нож около года назад, какой-то конкретной цели у него не было. Обычно оружие хранилось дома, как оно оказалось в кармане — мальчик не помнит.Убийство, по его словам, совершил непреднамеренно, "в состоянии аффекта". После он пошел к директору и рассказал о случившемся.По информации СК, сегодня утром в школе № 51 Махачкалы между учащимися девятого класса произошла драка, во время которой один нанес удар ножом другому. От ранения подросток скончался в больнице.Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого доставили в Кировский отдел полиции. Против директора школы и его заместителя по воспитательной работе завели дело о халатности, против частного охранного предприятия — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
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происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)
14:03 11.10.2021 (обновлено: 17:39 11.10.2021)
 
Появилось видео допроса школьника, подозреваемого в убийстве одноклассника

Опубликовано видео допроса школьника, подозреваемого в убийстве одноклассника в Дагестане

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. МВД опубликовало видео допроса подростка, подозреваемого в убийстве сверстника в Махачкале.
Школьник рассказал, что купил нож около года назад, какой-то конкретной цели у него не было. Обычно оружие хранилось дома, как оно оказалось в кармане — мальчик не помнит.
Убийство, по его словам, совершил непреднамеренно, "в состоянии аффекта". После он пошел к директору и рассказал о случившемся.
По информации СК, сегодня утром в школе № 51 Махачкалы между учащимися девятого класса произошла драка, во время которой один нанес удар ножом другому. От ранения подросток скончался в больнице.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого доставили в Кировский отдел полиции.
Против директора школы и его заместителя по воспитательной работе завели дело о халатности, против частного охранного предприятия — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Плотина Городского пруда на реке Исеть в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 14:45
В Екатеринбурге школьник принес на уроки кухонный нож
 
ПроисшествияМахачкалаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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