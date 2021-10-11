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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20211011/tsentr-1754003597.html
В Приамурье подвели итоги работы Центра опережающей профподготовки
В Приамурье подвели итоги работы Центра опережающей профподготовки - РИА Новости, 11.10.2021
В Приамурье подвели итоги работы Центра опережающей профподготовки
Результаты работы Амурского центра опережающей профессиональной подготовки и Дома научной коллаборации обсудили на заседании правительства Амурской области при... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:13
2021-10-11T13:13
амурская область
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роскосмос
дальний восток
кванториум
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 окт – РИА Новости. Результаты работы Амурского центра опережающей профессиональной подготовки и Дома научной коллаборации обсудили на заседании правительства Амурской области при губернаторе региона Василии Орлове."Развитие системы образования – это один из сегодняшних приоритетов. Мы уделяем этому вопросу, действительно, много внимания и видим положительные результаты. В Приамурье строятся новые школы, открываются центры цифрового образования "IT-куб", технопарки "Кванториум". В этом году в школах региона заработали 29 новых центров "Точка роста" естественнонаучной направленности. Центр опережающей профессиональной подготовки и Дом научной коллаборации у нас действуют уже около двух лет", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Амурский центр опережающей профессиональной подготовки открылся в Благовещенске 18 ноября 2019 года. Он стал седьмым по счету в России и первым на Дальнем Востоке. Он создан благодаря нацпроекту "Образование" и приоритетному региональному проекту "Молодые профессионалы". В рамках национальных проектов "Образование", "Демография", "Цифровая экономик Центр занимается профессиональным обучением, переподготовкой, повышением квалификации кадров для экономики области.В рамках нацпроекта "Демография" в 2020 году в Центре прошли переобучение 650 человек, пострадавшие от COVID-19. Это выпускники образовательных организаций, те, кто искал работу, и те, кому из-за пандемии грозило увольнение."По федеральному проекту "Содействие занятости" в 2021 году в Амурском центре опережающей профессиональной подготовки прошли обучение востребованным профессиям 395 граждан. Также в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" в АЦОПП прошли повышение квалификации более 600 специалистов Амурской области", - рассказал гендиректор центра Александр Остапенко.Также 42 преподавателя и мастера производственного обучения организаций среднего профессионального образования области повысили квалификацию по программе "Цифровой преподаватель". Кроме того центр реализует проект "Первая профессия", проводит профессиональное тестирование для школьников, знакомит их с востребованными профессиями.Дом научной коллаборации занимается обучение детей от 10 до 18 лет, здесь применяют научно-исследовательские и проектные технологии. С организацией взаимодействуют девять школ Приамурья, для которых преподаются уроки технологии, информатики, физики. Партнером также стал образовательный центр для одаренных детей "Вега". У Дома есть опыт проведения мероприятий WorldSkills Junior. Также здесь реализуются федеральные программы (партнером стали Всероссийский детский центр "Океан" и "Роскосмос"). Организация планирует создавать платформы для дистанционного образования школьников и развивать новые направления.
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общество, амурская область, роскосмос, дальний восток, кванториум, россия
13:13 11.10.2021
 
В Приамурье подвели итоги работы Центра опережающей профподготовки

В Приамурье подвели итоги работы Центра опережающей профессиональной подготовки

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкБлаговещенск
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 окт – РИА Новости. Результаты работы Амурского центра опережающей профессиональной подготовки и Дома научной коллаборации обсудили на заседании правительства Амурской области при губернаторе региона Василии Орлове.
"Развитие системы образования – это один из сегодняшних приоритетов. Мы уделяем этому вопросу, действительно, много внимания и видим положительные результаты. В Приамурье строятся новые школы, открываются центры цифрового образования "IT-куб", технопарки "Кванториум". В этом году в школах региона заработали 29 новых центров "Точка роста" естественнонаучной направленности. Центр опережающей профессиональной подготовки и Дом научной коллаборации у нас действуют уже около двух лет", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
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Амурский центр опережающей профессиональной подготовки открылся в Благовещенске 18 ноября 2019 года. Он стал седьмым по счету в России и первым на Дальнем Востоке. Он создан благодаря нацпроекту "Образование" и приоритетному региональному проекту "Молодые профессионалы". В рамках национальных проектов "Образование", "Демография", "Цифровая экономик Центр занимается профессиональным обучением, переподготовкой, повышением квалификации кадров для экономики области.
В рамках нацпроекта "Демография" в 2020 году в Центре прошли переобучение 650 человек, пострадавшие от COVID-19. Это выпускники образовательных организаций, те, кто искал работу, и те, кому из-за пандемии грозило увольнение.
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"По федеральному проекту "Содействие занятости" в 2021 году в Амурском центре опережающей профессиональной подготовки прошли обучение востребованным профессиям 395 граждан. Также в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" в АЦОПП прошли повышение квалификации более 600 специалистов Амурской области", - рассказал гендиректор центра Александр Остапенко.
Также 42 преподавателя и мастера производственного обучения организаций среднего профессионального образования области повысили квалификацию по программе "Цифровой преподаватель". Кроме того центр реализует проект "Первая профессия", проводит профессиональное тестирование для школьников, знакомит их с востребованными профессиями.
Дом научной коллаборации занимается обучение детей от 10 до 18 лет, здесь применяют научно-исследовательские и проектные технологии. С организацией взаимодействуют девять школ Приамурья, для которых преподаются уроки технологии, информатики, физики. Партнером также стал образовательный центр для одаренных детей "Вега". У Дома есть опыт проведения мероприятий WorldSkills Junior. Также здесь реализуются федеральные программы (партнером стали Всероссийский детский центр "Океан" и "Роскосмос"). Организация планирует создавать платформы для дистанционного образования школьников и развивать новые направления.
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