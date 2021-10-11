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Правительство утвердило концепцию по беспилотному транспорту
Правительство утвердило концепцию по беспилотному транспорту - РИА Новости, 11.10.2021
Правительство утвердило концепцию по беспилотному транспорту
Правительство РФ утвердило концепцию интеграции беспилотного транспорта в единое воздушное пространство, она будет реализована в три этапа, сообщил... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:44
2021-10-11T13:10
экономика
михаил мишустин
технологии
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство РФ утвердило концепцию интеграции беспилотного транспорта в единое воздушное пространство, она будет реализована в три этапа, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами."Правительство утвердило концепцию интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство, документ был разработан по поручению президента РФ", – сказал Мишустин."Концепция будет реализована в три этапа. Сначала нужно изменить воздушное законодательство, сформировать нормативную базу, в том числе упростить процедуры, которые позволяют владельцам таких аппаратов оформлять документы и разрешения на полет. Кроме того, требуется обновить программы подготовки авиаперсонала", - сообщил он.В рамках второго этапа, по словам премьера, предстоит обеспечить безопасность полетов и модернизировать авиационную инфраструктуру: связь, навигацию и системы наблюдения. "Важно, чтобы электронная компонентная база, программное обеспечение, аппаратные комплексы и цифровые платформы были преимущественно российской разработки", - подчеркнул он.Главной задачей принятой концепции Мишустин назвал обеспечение максимального уровня безопасности. "Причем достичь этого необходимо в течение ближайшего десятилетия. Впереди у нас большие и серьезные вызовы. Потребуются совместные усилия разработчиков, производителей, авиакомпаний и государства", - заявил он.
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экономика, михаил мишустин, технологии, россия
12:44 11.10.2021 (обновлено: 13:10 11.10.2021)
 
Правительство утвердило концепцию по беспилотному транспорту

Мишустин заявил, что концепция по беспилотному транспорту будет реализована в три этапа

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство РФ утвердило концепцию интеграции беспилотного транспорта в единое воздушное пространство, она будет реализована в три этапа, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"Правительство утвердило концепцию интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство, документ был разработан по поручению президента РФ", – сказал Мишустин.
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"Концепция будет реализована в три этапа. Сначала нужно изменить воздушное законодательство, сформировать нормативную базу, в том числе упростить процедуры, которые позволяют владельцам таких аппаратов оформлять документы и разрешения на полет. Кроме того, требуется обновить программы подготовки авиаперсонала", - сообщил он.
В рамках второго этапа, по словам премьера, предстоит обеспечить безопасность полетов и модернизировать авиационную инфраструктуру: связь, навигацию и системы наблюдения. "Важно, чтобы электронная компонентная база, программное обеспечение, аппаратные комплексы и цифровые платформы были преимущественно российской разработки", - подчеркнул он.
"В ходе третьего этапа предстоит практические внедрение технической инфраструктуры для беспилотников и цифровых решений для управления полетами", – добавил глава правительства.
Главной задачей принятой концепции Мишустин назвал обеспечение максимального уровня безопасности. "Причем достичь этого необходимо в течение ближайшего десятилетия. Впереди у нас большие и серьезные вызовы. Потребуются совместные усилия разработчиков, производителей, авиакомпаний и государства", - заявил он.
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