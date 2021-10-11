https://ria.ru/20211011/tinkoff-1754012916.html
ЦБ расширил список системно значимых банков
ЦБ расширил список системно значимых банков - РИА Новости, 11.10.2021
ЦБ расширил список системно значимых банков
Банк России расширил список системно значимых банков до 13, включив в него "Тинькофф", говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:52
2021-10-11T13:52
2021-10-11T14:04
экономика
тинькофф. кредитные системы
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Банк России расширил список системно значимых банков до 13, включив в него "Тинькофф", говорится в сообщении регулятора."Новым участником перечня системно значимых кредитных организаций в 2021 году стало АО "Тинькофф Банк". Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы", - сказано в пресс-релизе.Отмечается, что теперь всего в перечень входят 13 банков, на долю которых приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора.Помимо "Тинькофф банка" в список системно значимых кредитных организаций входят также Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, "Московский кредитный банк", "Открытие", Росбанк, Райффайзенбанк, "Юникредит банк" и Совкомбанк.По данным рейтинга РИА Новости, "Тинькофф банк" на 1 сентября занимал 17-е место в российской банковской системе с активами в 765,1 миллиарда рублей. Это основной актив в группе "Тинькофф" (TCS Group Holding PLC) - онлайн-провайдере розничных финансовых услуг в России.
https://ria.ru/20211009/kredit-1753773629.html
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экономика, тинькофф. кредитные системы, центральный банк рф (цб рф), россия
13:52 11.10.2021 (обновлено: 14:04 11.10.2021)
ЦБ расширил список системно значимых банков
ЦБ включил "Тинькофф" в список системно значимых банков
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Банк России
расширил список системно значимых банков до 13, включив в него "Тинькофф
", говорится в сообщении регулятора.
"Новым участником перечня системно значимых кредитных организаций в 2021 году стало АО "Тинькофф Банк". Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы", - сказано в пресс-релизе.
Отмечается, что теперь всего в перечень входят 13 банков, на долю которых приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора.
Помимо "Тинькофф банка" в список системно значимых кредитных организаций входят также Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, "Московский кредитный банк", "Открытие", Росбанк, Райффайзенбанк, "Юникредит банк" и Совкомбанк.
По данным рейтинга РИА Новости, "Тинькофф банк" на 1 сентября занимал 17-е место в российской банковской системе с активами в 765,1 миллиарда рублей. Это основной актив в группе "Тинькофф" (TCS Group Holding PLC) - онлайн-провайдере розничных финансовых услуг в России.