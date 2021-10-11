https://ria.ru/20211011/tinkoff-1754012916.html

ЦБ расширил список системно значимых банков

ЦБ расширил список системно значимых банков - РИА Новости, 11.10.2021

ЦБ расширил список системно значимых банков

Банк России расширил список системно значимых банков до 13, включив в него "Тинькофф", говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:52

2021-10-11T13:52

2021-10-11T14:04

экономика

тинькофф. кредитные системы

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Банк России расширил список системно значимых банков до 13, включив в него "Тинькофф", говорится в сообщении регулятора."Новым участником перечня системно значимых кредитных организаций в 2021 году стало АО "Тинькофф Банк". Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы", - сказано в пресс-релизе.Отмечается, что теперь всего в перечень входят 13 банков, на долю которых приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора.Помимо "Тинькофф банка" в список системно значимых кредитных организаций входят также Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, "Московский кредитный банк", "Открытие", Росбанк, Райффайзенбанк, "Юникредит банк" и Совкомбанк.По данным рейтинга РИА Новости, "Тинькофф банк" на 1 сентября занимал 17-е место в российской банковской системе с активами в 765,1 миллиарда рублей. Это основной актив в группе "Тинькофф" (TCS Group Holding PLC) - онлайн-провайдере розничных финансовых услуг в России.

https://ria.ru/20211009/kredit-1753773629.html

https://realty.ria.ru/20210916/tinkoff-1750297880.html

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экономика, тинькофф. кредитные системы, центральный банк рф (цб рф), россия