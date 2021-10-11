https://ria.ru/20211011/terakt-1753979454.html
МИД назвал теракт в афганской мечети варварской акцией
МИД назвал теракт в афганской мечети варварской акцией - РИА Новости, 11.10.2021
МИД назвал теракт в афганской мечети варварской акцией
Российский МИД решительно осуждает теракт в шиитской мечети в Афганистане и расценивает эту "варварскую акцию как нацеленную на дестабилизацию обстановки в... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:49
2021-10-11T11:49
2021-10-11T11:57
в мире
афганистан
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
кундуз (провинция)
исламское государство
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российский МИД решительно осуждает теракт в шиитской мечети в Афганистане и расценивает эту "варварскую акцию как нацеленную на дестабилизацию обстановки в Афганистане", говорится в заявлении ведомства.В пятницу в результате теракта в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз погибли не менее 120 человек, пострадали не менее 150. Ответственность за взрыв взяла террористическая группировка "Исламское государство* - Вилаят Хорасан" (часть запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*), сообщили ранее СМИ."Решительно осуждаем организованный 8 октября теракт в шиитской мечети г.Кундуз (Афганистан)... Расцениваем эту варварскую акцию как нацеленную на дестабилизацию обстановки в Афганистане на новом этапе его истории, на подрыв линии тех сил, которые заинтересованы в межафганском примирении и установлении межэтнического и межконфессионального согласия в стране", - заявило российское внешнеполитическое ведомство.МИД РФ также выразил надежду, что новые власти Афганистана предпримут все необходимые меры по поиску и наказанию организаторов теракта, а также активизируют усилия по искоренению в Афганистане угрозы террористов ИГ*.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20211010/vertolet-1753850204.html
афганистан
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в мире, афганистан, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кундуз (провинция), исламское государство
11:49 11.10.2021 (обновлено: 11:57 11.10.2021)
МИД назвал теракт в афганской мечети варварской акцией
МИД осудил теракт в шиитской мечети в Афганистане и назвал его варварской акцией