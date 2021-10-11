https://ria.ru/20211011/tayvan-1754077781.html
США сдадут Тайвань Китаю
В США захотели отдать Тайвань Китаю, пишет Business Insider - РИА Новости, 11.10.2021
США сдадут Тайвань Китаю
США не будут воевать на стороне Тайваня в случае конфликта с Китаем, такое мнение высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в статье для... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T18:07
2021-10-11T18:07
2021-10-11T18:28
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. США не будут воевать на стороне Тайваня в случае конфликта с Китаем, такое мнение высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания Business Insider.Подполковник призвал к предельной откровенности и прямолинейности в этом вопросе. Если Китай захочет присоединить остров, США не должны втягиваться в войну, в которой не будет победителей, считает офицер.По его словам, если Штаты все же вмешаются в конфликт на стороне союзника, это будет иметь колоссальные последствия: стране понадобятся десятилетия, чтобы оправиться от потерь. При худшем сценарии ситуация может выйти из-под контроля и привести к обмену ядерными ударами между великими державами.Дэвис убежден, что при таком столкновении Вашингтон потеряет все и ничего не приобретет. Если же он проявит сдержанность, то сможет получить преимущество над "ослабленным в результате войны Пекином".Тайвань — частично признанное государство к востоку от Китайской Народной Республики. Оно возникло после того, как силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши потерпели поражение от Коммунистической партии в гражданской войне 1945-1950 годов и перебрались на остров. В Пекине рассматривают его как неотъемлемую часть территории Китая и не признают правительство Тайбэя.
https://radiosputnik.ria.ru/20211009/1753791427.html
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в мире, сша, китай, тайвань
18:07 11.10.2021 (обновлено: 18:28 11.10.2021)
В США захотели отдать Тайвань Китаю, пишет Business Insider
BI: США не будут воевать с Китаем, если он захочет присоединить Тайвань
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости
. США не будут воевать на стороне Тайваня
в случае конфликта с Китаем
, такое мнение высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания Business Insider
.
"Лучший для нас способ сдерживания Пекина — это побудить Тайбэй самому инвестировать в свою оборону и закупать вооружение", — пишет он.
Подполковник призвал к предельной откровенности и прямолинейности в этом вопросе. Если Китай захочет присоединить остров, США не должны втягиваться в войну, в которой не будет победителей, считает офицер.
По его словам, если Штаты все же вмешаются в конфликт на стороне союзника, это будет иметь колоссальные последствия: стране понадобятся десятилетия, чтобы оправиться от потерь. При худшем сценарии ситуация может выйти из-под контроля и привести к обмену ядерными ударами между великими державами.
Дэвис убежден, что при таком столкновении Вашингтон потеряет все и ничего не приобретет. Если же он проявит сдержанность, то сможет получить преимущество над "ослабленным в результате войны Пекином".
Тайвань — частично признанное государство к востоку от Китайской Народной Республики. Оно возникло после того, как силы Гоминьдана
во главе с Чан Кайши потерпели поражение от Коммунистической партии в гражданской войне 1945-1950 годов и перебрались на остров. В Пекине рассматривают его как неотъемлемую часть территории Китая и не признают правительство Тайбэя
.