https://ria.ru/20211011/tayvan-1754077781.html

США сдадут Тайвань Китаю

В США захотели отдать Тайвань Китаю, пишет Business Insider - РИА Новости, 11.10.2021

США сдадут Тайвань Китаю

США не будут воевать на стороне Тайваня в случае конфликта с Китаем, такое мнение высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в статье для... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T18:07

2021-10-11T18:07

2021-10-11T18:28

в мире

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. США не будут воевать на стороне Тайваня в случае конфликта с Китаем, такое мнение высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания Business Insider.Подполковник призвал к предельной откровенности и прямолинейности в этом вопросе. Если Китай захочет присоединить остров, США не должны втягиваться в войну, в которой не будет победителей, считает офицер.По его словам, если Штаты все же вмешаются в конфликт на стороне союзника, это будет иметь колоссальные последствия: стране понадобятся десятилетия, чтобы оправиться от потерь. При худшем сценарии ситуация может выйти из-под контроля и привести к обмену ядерными ударами между великими державами.Дэвис убежден, что при таком столкновении Вашингтон потеряет все и ничего не приобретет. Если же он проявит сдержанность, то сможет получить преимущество над "ослабленным в результате войны Пекином".Тайвань — частично признанное государство к востоку от Китайской Народной Республики. Оно возникло после того, как силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши потерпели поражение от Коммунистической партии в гражданской войне 1945-1950 годов и перебрались на остров. В Пекине рассматривают его как неотъемлемую часть территории Китая и не признают правительство Тайбэя.

https://radiosputnik.ria.ru/20211009/1753791427.html

https://ria.ru/20211008/tayvan-1753648593.html

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китай

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в мире, сша, китай, тайвань