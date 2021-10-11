https://ria.ru/20211011/tatarstan-1754056695.html

Появилось видео переклички парашютистов разбившегося в Татарстане самолета

Появилось видео переклички парашютистов разбившегося в Татарстане самолета - РИА Новости, 11.10.2021

Появилось видео переклички парашютистов разбившегося в Татарстане самолета

Видео переклички парашютистов потерпевшего крушение в Мензелинском районе Татарстана самолета L-410, снятое за несколько минут до взлета, появилось в соцсетях. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T16:43

2021-10-11T16:43

2021-10-11T16:43

происшествия

мензелинский район

l-410

крушение самолета l-410 в татарстане

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КАЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. Видео переклички парашютистов потерпевшего крушение в Мензелинском районе Татарстана самолета L-410, снятое за несколько минут до взлета, появилось в соцсетях.Участники рокового полета сообщают на камеру, с каким снаряжением они собираются прыгать, и докладывают о готовности системы и самих парашютистов к прыжку. На видео 13 парашютистов докладывают о готовности к прыжку. Вместе с ними стоят и инструкторы.В воскресенье утром в Мензелинском районе Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По уточненным данным, шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По предварительной информации, перед катастрофой экипаж сообщил об отказе левого двигателя.

https://ria.ru/20211010/rassledovanie-1753909170.html

мензелинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мензелинский район, l-410, крушение самолета l-410 в татарстане