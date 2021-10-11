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Появилось видео переклички парашютистов разбившегося в Татарстане самолета
Появилось видео переклички парашютистов разбившегося в Татарстане самолета - РИА Новости, 11.10.2021
Появилось видео переклички парашютистов разбившегося в Татарстане самолета
Видео переклички парашютистов потерпевшего крушение в Мензелинском районе Татарстана самолета L-410, снятое за несколько минут до взлета, появилось в соцсетях. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:43
2021-10-11T16:43
происшествия
мензелинский район
l-410
крушение самолета l-410 в татарстане
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КАЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. Видео переклички парашютистов потерпевшего крушение в Мензелинском районе Татарстана самолета L-410, снятое за несколько минут до взлета, появилось в соцсетях.Участники рокового полета сообщают на камеру, с каким снаряжением они собираются прыгать, и докладывают о готовности системы и самих парашютистов к прыжку. На видео 13 парашютистов докладывают о готовности к прыжку. Вместе с ними стоят и инструкторы.В воскресенье утром в Мензелинском районе Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По уточненным данным, шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По предварительной информации, перед катастрофой экипаж сообщил об отказе левого двигателя.
https://ria.ru/20211010/rassledovanie-1753909170.html
мензелинский район
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происшествия, мензелинский район, l-410, крушение самолета l-410 в татарстане
16:43 11.10.2021
 
Появилось видео переклички парашютистов разбившегося в Татарстане самолета

Опубликовано видео переклички парашютистов потерпевшего крушение в Татарстане самолета

© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкЛегкомоторный самолет L-410, разбившийся в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане (скриншот видео)
Легкомоторный самолет L-410, разбившийся в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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КАЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. Видео переклички парашютистов потерпевшего крушение в Мензелинском районе Татарстана самолета L-410, снятое за несколько минут до взлета, появилось в соцсетях.
Участники рокового полета сообщают на камеру, с каким снаряжением они собираются прыгать, и докладывают о готовности системы и самих парашютистов к прыжку. На видео 13 парашютистов докладывают о готовности к прыжку. Вместе с ними стоят и инструкторы.
В воскресенье утром в Мензелинском районе Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По уточненным данным, шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По предварительной информации, перед катастрофой экипаж сообщил об отказе левого двигателя.
Легкомоторный самолет L-410, разбившийся в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 18:42
Расследовать крушение самолета в Татарстане будет Центральный аппарат СК
 
ПроисшествияМензелинский районL-410Крушение самолета L-410 в Татарстане
 
 
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