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В Татарстане начали выдавать тела погибших при крушении L-410
В Татарстане начали выдавать тела погибших при крушении L-410 - РИА Новости, 11.10.2021
В Татарстане начали выдавать тела погибших при крушении L-410
Тела погибших в авиакатастрофе в Татарстане начали выдавать родственникам, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:25
2021-10-11T11:25
мензелинский район
республика татарстан (татарстан)
l-410
крушение самолета l-410 в татарстане
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КАЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. Тела погибших в авиакатастрофе в Татарстане начали выдавать родственникам, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков.В воскресенье утром в Мензелинском районе Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По уточненным данным, шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли."Мы начали выдавать тела погибших", - сказал Садыков журналистам.По информации министра, на данный момент выданы тела трех погибших.Ранее руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова сообщила, что семьи погибших в авиакатастрофе в Мензелинском районе получат по 1 миллиону рублей, получившие тяжкий или средний вред здоровью – по 400 тысяч рублей, легкий вред – по 100 тысяч рублей.По ее словам, республика готова организовать похороны и транспортировку тел погибших к месту захоронения.
https://ria.ru/20211011/pogibshiy-1753967258.html
мензелинский район
республика татарстан (татарстан)
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мензелинский район, республика татарстан (татарстан), l-410, крушение самолета l-410 в татарстане
11:25 11.10.2021
 
В Татарстане начали выдавать тела погибших при крушении L-410

Тела погибших при крушении самолета L-410 в Татарстане начали выдавать родственникам

© Фото : МЧС РоссииНа месте жесткой посадки самолета L-410 в Мензелинске
На месте жесткой посадки самолета L-410 в Мензелинске - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото : МЧС России
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. Тела погибших в авиакатастрофе в Татарстане начали выдавать родственникам, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков.
В воскресенье утром в Мензелинском районе Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По уточненным данным, шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли.
"Мы начали выдавать тела погибших", - сказал Садыков журналистам.
По информации министра, на данный момент выданы тела трех погибших.
Спасатели работают на месте крушения легкомоторного самолета L-410 в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11:02
Брат погибшего при крушении L-410 жителя Башкирии рассказал о нем
Ранее руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова сообщила, что семьи погибших в авиакатастрофе в Мензелинском районе получат по 1 миллиону рублей, получившие тяжкий или средний вред здоровью – по 400 тысяч рублей, легкий вред – по 100 тысяч рублей.
По ее словам, республика готова организовать похороны и транспортировку тел погибших к месту захоронения.
 
Мензелинский районРеспублика Татарстан (Татарстан)L-410Крушение самолета L-410 в Татарстане
 
 
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