https://ria.ru/20211011/tatarstan-1753972532.html

В Татарстане начали выдавать тела погибших при крушении L-410

В Татарстане начали выдавать тела погибших при крушении L-410 - РИА Новости, 11.10.2021

В Татарстане начали выдавать тела погибших при крушении L-410

Тела погибших в авиакатастрофе в Татарстане начали выдавать родственникам, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:25

2021-10-11T11:25

2021-10-11T11:25

мензелинский район

республика татарстан (татарстан)

l-410

крушение самолета l-410 в татарстане

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КАЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. Тела погибших в авиакатастрофе в Татарстане начали выдавать родственникам, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков.В воскресенье утром в Мензелинском районе Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По уточненным данным, шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли."Мы начали выдавать тела погибших", - сказал Садыков журналистам.По информации министра, на данный момент выданы тела трех погибших.Ранее руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова сообщила, что семьи погибших в авиакатастрофе в Мензелинском районе получат по 1 миллиону рублей, получившие тяжкий или средний вред здоровью – по 400 тысяч рублей, легкий вред – по 100 тысяч рублей.По ее словам, республика готова организовать похороны и транспортировку тел погибших к месту захоронения.

https://ria.ru/20211011/pogibshiy-1753967258.html

мензелинский район

республика татарстан (татарстан)

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мензелинский район, республика татарстан (татарстан), l-410, крушение самолета l-410 в татарстане